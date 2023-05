AMBATONDRAZAKA – Un motoculteur tue un écolier et blesse un autre

Un écolier a trouvé la mort à Ambatondrazaka hier. Grièvement blessé, son camarade est pour sa part placé en observation médicale dans un centre hospitalier d’Ambatondrazaka. Cette scène de désolation s’est produite hier après-midi. Aux alentours de 14 heures, les deux garçonnets allaient rejoindre leur école à pied lorsqu’ils ont été fauchés par un motoculteur. Celui-ci tractait une remorque chargée de bois de chauffage. Le conducteur acheminait sa cargaison en ville lorsque l’accident s’est produit à la hauteur de Feramanga. Le drame est survenu sur une ligne droite, non loin de l’aérodrome. La route ayant été refaite, un rouleau de bitume traverse la localité de Feramanga, amenant ainsi la plupart des conducteurs de véhicules à rouler à vive allure. Le motoculteur impliqué dans cet accident mortel était en plein course lorsqu’il a happé les deux écoliers. Après avoir percuté les deux gamins, le véhicule s’est immobilisé sur le côté droit de la route. L’écolier décédé s’est retrouvé sous le motoculteur. Il a fallu le désincarcérer. État préoccupant Le malheureux était à l’agonie lorsqu’il a été dégagé. Son pronostic vital était engagé. Le jeune garçon a été sérieusement touché à la tête. Son compagnon a eu pour sa part plus de chance. Bien que dans un état préoccupant, l’écolier rescapé a pu être évacué à l’hôpital. Admis aux urgences, il a été d’emblée placé sous soins intensifs. Des éléments des forces de défense et de sécurité se sont précipités sur les lieux de l’accident pour faire le constat et ouvrir une enquête. Le conducteur de l’engin a été conduit au poste pour être entendu, afin de faire la lumière sur les circonstances de l’accident. Les proches du jeune défunt ont pu récupérer le corps après constat du médecin. Les deux écoliers fauchés par le motoculteur habitent dans les environs de Feramanga. Ils étaient rentrés déjeuner et étaient en route pour revenir en classe lorsque la tragédie est survenue.