AFROMADA MUSIC AWARDS – Une célébration en l’honneur des artistes africains

Une trentaine de trophées seront distribués aux artistes africains pour l’« Afro Mada Music Awards » 2023 (AMMA). Pour sa première édition, l’événement aura lieu à Madagascar en un tridium.

Après les dates re­poussées, la célébration aura lieu le 29 septembre qui sera la cérémonie d’ouverture au Novotel Ivandry. Le 30 septembre, la célébration se tiendra au CCI Ivato, puis la clôture de l’événement est prévue le 1er octobre à Ibis Hôtel. «On a dû reporter cet événement pour diverses raisons… il y a des événements qui coïncident avec les dates prévues et le mois de septembre serait l’idéal…. Mais côté préparation, tout est déjà prêt» selon Maderi Randrianasolo Chastinia, l’organisatrice de l’événement. L’AMMA est une occasion de récompenser les artistes africains. Toutes les catégories de musiques seront récompensées le mois de septembre. « Promouvoir la musique ainsi que les talents des artistes est le pilier de cet événement », a fait savoir N’guessan Koffi Toussaint, Commissaire Général Afromada Music Awards. Plus de 58 pays africains participent à cette remise de trophées à laquelle beaucoup d’artistes africains seront présents. Pendant les trois jours de célébration, un concert offert par les artistes comme Shyn et Denise, une séance de défilés et une animation DJ amplifieront l’ambiance lors de cet « Afro Mada Music Awards » (AMMA). Les noms de Ceaser, Rim ka, Roots man, Rossy, AmbondronA, Oladad, H’mia… sont juste un avant-goût pour les fans malgaches mais tous les artistes sont concernés par cette célébration. Pour ce qui est du vote, il appartient d’abord aux organisateurs de nominer les artistes. Ensuite, 60% des votes seront entre les mains du public par le biais des voting par SMS tandis que les 40% des votes reviennent au jury. Eden Event Madagascar, OnealVision production et Nama Bouake Production sont les principaux organisateurs de ce grand événement. Ils projettent déjà de continuer avec la deuxième édition de l’Afromada Music Awards.