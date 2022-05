Un programme de leadership qui favorise l’apprentissage, la collaboration et un plus grand impact pour les leaders environnementaux de Madagascar.

Dix huit leaders malagasy œuvrant pour la conservation et l’environnement sont en train de devenir de mieux en mieux équipés pour mener à bien leur travail par le biais d’un nouveau Programme de Leadership pour l’Environnement de Madagascar. Ce programme, fondé par Maliasili, une ONG internationale, vise à renforcer le leadership organisationnel et l’apprentissage par les pairs dans le domaine de la conservation et des ressources naturelles.

Le temps presse pour sauvegarder la biodiversité unique de Madagascar. Le pays est confronté à de nombreuses urgences socio-économiques et écologiques, nécessitant un leadership fort et efficace pour sauvegarder les ressources naturelles et les écosystèmes du pays.

« [Ce programme] m’a rendu humble », explique le Pr Jonah Ratsimbazafy – Président de l’association de conservation des lémuriens GERP, et un membre de la cohorte du programme. « J’ai toujours pensé que j’avais suffisamment de connaissances et d’expérience en matière de leadership, mais pour être franc, j’ai encore beaucoup à apprendre et à renforcer pour être un leader véritable et efficace. »

Le Programme de Leadership pour l’Environnement de Madagascar est structuré en un mélange de cours d’apprentissage en ligne et en trois ateliers en présentiel. Le premier atelier a eu lieu à Mantasoa, du 4 au 8 avril.

Pour les participants au programme, le résultat attendu est une amélioration de la gestion organisationnelle et de la capacité de leadership, à travers :

Une meilleure connaissance de soi et de meilleures compétences en communication;

l’accès à une série d’outils, de techniques et de modèles pratiques à appliquer à la gestion et au leadership organisationnels ; et

Améliorer les connaissances sur la manière de rendre les relations avec les parties prenantes plus fructueuses, et établir des possibilités de collaborations, d’initiatives et d’échanges futurs.

Les organisations qui bénéficient de ce programme sont :

GERP, Association Tsimoka, Association Famelona, Association des Guides d’Andasibe, INDRI, Association Fanamby, CNPE and Madagasikara Voakajy.

« Je suis ravie que Maliasili ait pu apporter ce programme à Madagascar », déclare Liz Day, responsable de Maliasili pour Madagascar. « Notre premier atelier en présentiel avait pour but de mieux comprendre comment nous fonctionnons en tant qu’individus, afin d’activer les outils dont nous avons besoin pour dirige des équipes efficaces et construire des collaborations solides avec les parties prenantes. Je pense que cela est particulièrement important en ce qui concerne les relations avec les communautés locales. Elles sont le socle de la conservation malagasy, et ce programme a le potentiel de générer de nouvelles pratiques pour que les leaders des organisations de la société civile et les communautés locales travaillent ensemble de façon accrue. »

Vatosoa Rakotondrazafy, ancienne Coordinatrice nationale du réseau MIHARI et maintenant Coordinatrice nationale des Paysages Marins et Terrestres chez INDRI, également une membre de la cohorte, a déclaré :

« Je suis toujours en train d’apprendre. J’ai dû apprendre à devenir un leader sur le tas, lorsque je suis devenue la Coordinatrice nationale du réseau MIHARI à 27 ans. Maintenant, dans les modules de Maliasili, je vois que le leadership implique un mélange de gestion et d’empathie envers les autres. »

La mission de Maliasili est de renforcer les organisation s environnementales et leurs leaders, afin qu’ils puissent accélérer leur impact sur leurs paysages, leurs communautés et leurs pays. L’organisation mène déjà des programmes de leadership similaires pour renforcer les capacités des leaders de la conservation terrestre et marine en Afrique continentale.