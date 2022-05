Tennis – Tianasoa Sarah Rakotomanga à Roland Garros

Une sacrée performance. Une belle entrée en matière avant d’aborder le tournoi Roland Garros junior qui aura lieu du 29 mai au samedi 4 juin à Paris où Tianasoa a reçu une wild card dans le tableau final.

Tianasoa Sarah Rakotomanga Rajaonah a balayé tout sur son passage et vient de remporter à Hanovre en Allemagne le circuit mondial junior grade2. La semaine en Allemagne a été très spéciale et productive pour Tianasoa. Elle s’est bien engagée pour la première fois de faire son tournoi en toute autonomie et c’était plutôt réussi. Au premier tour, elle a battu en 2 sets 6/2 6/4, l’Irlandaise Céline Simunyu, 94e mondial, tête de série n° 4 du tableau. Le match du premier tour est un match de revanche pour Tianasoa Sarah car Céline Simunyu l’avait battue l’année dernière au Kenya dans un tournoi grade 4. L’insolite dans ce duel est que Céline Simunyu était sa partenaire de double.

Au deuxième tour, elle a affronté et a battu en 2 sets également 6/1 6/3 l’Ukrainienne classée 136e mondiale. En quarts de finale, Tianasoa Sarah a surclassé la Polonaise Weronika Ewald, 96e mondiale toujours en 2 sets 6/2 6/3. En demi-finale, elle a remporté facilement son match en 2 se ts 6/ 2 6/ 1con t re l’Anglaise Ella Mc Donald, tête de série numéro 2 et classée 82ème mondiale. Et enfin, elle a brillamment remporté la finale samedi dernier en 2 sets 6 /1 6/3. Elle n’a pas tremblé face à la Japonaise Hayu Kinoshita, tête de série numéro 1, classée 70e mondiale.

Au vu de ce t te belle performance réalisée en Allemagne, on ne lui souhaite que bonne chasse pour Roland Garros. Avec les 200 points qu’elle a gagnés dans ce tournoi d’Hanovre, ces points vont lui permettre de flirter le Top 100 du classement mondial ITF junior. Ainsi elle est passée deuxième française de sa catégorie.