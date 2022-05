Sénat – Des parlementaires européens chez Herimanana Razafimahefa

Les audiences du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, se sont poursuivies hier avec des parlementaires européens qui lui ont rendu une visite de courtoisie.

Ces parlementaires sont des membres du Comité du développement au sein du Parlement européen. La délégation est conduite par Karsten Lucke du Groupe « Progressive Alliance of Socialists and Democrats » (S&D) de l’Allemagne.

Les problèmes climatiques et leurs impacts sur la population ont été parmi les sujets de discussion des deux parties durant cette rencontre. Herimanana Razafimahefa a ainsi rappelé que le dérèglement climatique nécessite une reforestation à grande échelle. Tandis que la délégation a souligné l’importance de renforcer la coopération bilatérale. Karsten Lucke a notamment souligné l’importance du renforcement de la coopération avec Madagascar, et a annoncé que l’Union européenne est constamment ouverte à toute discussion pour trouver des solutions aux problèmes climatiques et leurs impacts sur la population.

Par ailleurs, il a indiqué que l’agriculture, l’éducation et l’insécurité alimentaire sont autant d’autres domaines de coopération. La délégation indique qu’elle a déjà des projets à mettre en œuvre concernant ces domaines, et qu’elle va soumettre au siège du Parlement européen à Bruxelles.

Parmi les autres sujets de discussion, les deux parties ont évoqué les questions de l’éducation, du tourisme, de la biodiversité, des relations de Madagascar avec la Banque mondiale, ainsi que des droits de l’homme dont particulièrement les droits de la femme et de l’enfant.

Durant leur séjour, ces parlementaires européens vont effectuer une descente dans le sud du pays afin de s’enquérir des réalités sur place.