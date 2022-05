Nouveau plan de circulation – Le bouchon se déplace à Anosy

La deuxième journée de la mise en application du plan de circulation a connu des embouteillages dans quelques points comme à Anosy et Mahamasina. Malgré quelques lacunes, des solutions ont été apportées hier et des détails seront améliorés.

CONTRAIREMENT à d’autres nouveaux itinéraires, celui depuis Anosy, qui rejoint Analakely, a observé un embouteillage monstre, hier. La route menant au tunnel d’Ambohidahy , qui devient une route à simple voie lorsqu’on part depuis Anosy, en est la raison. Les usagers de la route se plaignent des embouteillages, notamment aux heures de pointe. « Je suis parti depuis les 67 ha à 7h, je suis arrivé à Anosy à 9h. Certes le nouveau plan de circulation assure la fluidité de la circulation à Ambohijatovo vers Analakely mais il encombre la circulation du côté d’Anosy et ses environs, puisque les véhicules venant de toutes parts se rejoignent sur une seule voie», indique Josoa, un usager de la route. Aux alentours d’Anosy, les embouteillages ont persisté. « J’ai perdu une heure dans les embouteillages alors que je passais en bus depuis Andrefan’Ambohijanahary à 7h15 minutes. Il m’a fallu trente minutes pour passer depuis le sénat à Anosy vers le collège Saint Michel à Ampahibe. Il faut au total une heure pour passer d’Anosy vers Analakely », déplore Maminiaina, une mère de famille. Pour les usagers depuis Tanjombato, Ankadimbahoaka, Soa­nierana, Andrefan’­Ambohi­janahary, Anosibe, Ampefiloha et 67ha, emprunter la route menant au tunnel qui rejoint Analakely est un parcours du combattant.

Réussite

Par ailleurs, un allègement a été observé par la présence du point d’intersection se situant à Andohan’Analakely, notamment pour les véhicules venant d’Ambohijatovo.

Le maire de la Commune Urbaine d’Antananarivo, présent sur les lieux dans la matinée du lundi, a émis un constat positif par rapport à l’application du nouveau plan.

« L’objectif premier du plan est le désencombrement des voies qui sont souvent embouteillées. Pour le cas d’Ambanidia, les embouteillages commençaient depuis Antsahabe. Le plan est en marche depuis dimanche mais on peut constater une différence pour les jours ouvrables », souligne Naina Andriatsitohaina. Néanmoins le maire a indiqué que des lacunes ont été constatées et des améliorations seront apportées. « On constate une fluidité de la circulation depuis le tunnel d’Ambanidia vers Ambohijatovo. Le problème persiste depuis Anosy vers Ambohijatovo mais il serait important de mettre une double voie pour la route du côté d’Antsahamanitra », rassure-t-il. À entendre le maire de la CUA, outre le nouveau sens de la circulation à Analakely et Ambohijatovo, d’autres changements pourraient être apportés à certains endroits de la capitale.