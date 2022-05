Métiers – Réveil des femmes du secteur maritime

L’Association des femmes du secteur maritime en Afrique de l’Est et du Sud ou WOMESA (Women in Maritime in Eastern and Southern Africa) a célébré samedi la journée internationale des femmes du secteur maritime. Tout s’est déroulé à l’ININFRA Alarobia.

Selon les informations fournies sur place, cet événement a été parrainé par le ministre des Transports et de la météorologie, Rolland Ranjatoelina et avait pour objectif d’inciter les femmes, qui ne représentent que 2% des acteurs du secteur maritime, à s’intéresser davantage à ce type d’emploi qui tient un rôle de premier plan dans le développement économique du pays.

L’occasion a été saisie par l’association, qui compte sur la Grande île une cinquantaine de membres répartis dans tout le pays, de souligner « que sa priorité est de promouvoir l’autonomisation des femmes, d’assurer la promotion et l’accès des femmes au secteur maritime et d’appuyer les femmes à acquérir des compétences leur permettant de devenir des leaders ».

La plateforme associative ambitionne également de promouvoir la réalisation de l’Objectif de développement durable, ODD 5 qui consiste à parvenir à l’égalité des sexes et à autonomiser toutes les femmes et les filles. Ainsi que l’ODD 14, conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable.

Parmi ses plusieurs actions sociales, on peut citer les œuvres de charité auprès des orphelinats, les formations au profit des membres, la sensibilisation de la population située dans les villes côtières le fait de ne pas jeter les ordures sur les plages (beach cleaning day action), les actions de mentorat auprès des jeunes afin de les inciter à s’intéresser davantage au secteur maritime, la promotion des opportunités d’emploi en partenariat avec des personnels navigants malagasy des bateaux de croisière…

Womesa Madagascar a été créée le 7 octobre 2017.