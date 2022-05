Escroquerie – Une femme enceinte et sa complice écrouées

Traduites au parquet d’Arivonimamo, hier, une femme enceinte de cinq mois et sa complice ont été placées sous mandat de dépôt. La date du procès n’a pas encore été fixée.

Elles sont poursuivies pour escroquerie. La police locale est aux trousses d’un dernier membre de l’équipe.

C’était vendredi, le trio déambulait au marché d’Arivonimamo. Ils ont jeté leur dévolu sur la secrétaire de la commune. Concernant leur mode opératoire, l’homme avait dépassé la cible et fait tomber un billet de 10 000 ariary et des paperasses. Les deux autres étaient venues après lui. Elles ont ensuite récupéré l’argent et proposé à la secrétaire de le partager entre elles. Elles l’ont amenée près d’un minibus.

« D’après la femme qui a failli se faire berner, elle les avait suivies inconsciemment, comme si elle avait été envoûtée. Puis, elle s’était ressaisie quand elles s’étaient retrouvées près du véhicule. Elle s’était enfuie pour nous avertir », explique la police. Celle-ci s’est rendue sur les lieux. Les deux suspectes avaient tenté de s’échapper, mais en vain. Leur complice n’était plus là lorsque les policiers avaient débarqué.