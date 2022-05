Développement urbain – Cent soixante infrastructures pour la ville d’Antananarivo

Des projets pour changer l’image de la ville d’Antananarivo. Deux tiers des infrastructures à réhabiliter et à construire dans la phase un des travaux urbains, se trouvent dans la commune urbaine d’Antananarivo (CUA). « Les infrastructures qui seront construites ou réhabilitées amélioreront la vie de la communauté, comme les ruelles, les lavoirs… Des travaux d’envergure seront menés », a annoncé le ministre de l’A ménagement du Territoire et des Services Fonciers, Pierre Holder Ramaholimasy, dans le cadre de la pose de la première pierre des travaux urbains à Ilanivato, pour la commune urbaine d’Antananarivo et l’inauguration du centre de santé de base niveau II (CSB II) de Volosarika, en présence du magistrat de la ville d’Antananarivo, Naina Andriatsitohaina, et des représentants de la Banque mondiale et du Projet de développement urbain intégré de résilience pour le Grand Antananarivo (PRODUIR), hier.

Dans le premier arrondissement, soixante-quinze infrastructures de mobilité, un sanitaire et cinq communautaires seront réhabilitées ou construites. Et quatre vingt infrastructures de mobilité, deux sanitaires pour le quatrième arrondissement.

L’entreprise Sinohydro sera en charge de la première phase de ces travaux qui concerneront des infrastructures de mobilité, des infrastructures communautaires et sanitaires. Les travaux dureront dix mois.