Création d’emplois – Défis et bonnes pratiques au menu d’une table-ronde

AFIN de reprendre et concrétiser les dialogues d’avant la crise sanitaire, le ministère du travail, de l’emploi, de la fonction publique et des lois sociales, et sa Direction Générale de Promotion de l’Emploi, en partenariat avec la Direction Générale de la Présidence en charge des Projets Présidentiels et la Fondation Friedrich-Ebert (FFE ou Friedrich-Ebert-Stiftung), organisent à l’intention des acteurs du public et du privé une table-ronde ayant pour thème : « Création d’emplois, défis et bonnes pratiques ». La réunion aura lieu aujourd’hui à l’hôtel Carlton.

Le « Velirano » n°6 de l’Initiative Émergence de Madagascar (IEM) rejoint l’Objectif de développement durable (ODD) n° 8 pour relever le défi de la création d’emplois décents pour tous. Et avec une croissance démographique qui envoie chaque année un demi-million de jeunes sur le marché de l’emploi, et compte tenu de la domination de l’économie informelle urbaine et rurale, durant la dernière décennie, Madagascar a développé différentes politiques publiques et programmes qui méritent d’être à la fois valorisées, réadaptées aux exigences actuelles du contexte et soutenues politiquement et financièrement.

Une politique économique pro-emploi et propauvre devrait permettre de positiver le processus de transformation qui a été accélérée par la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. A côté de l’impératif de développement du tissu industriel et du système de protection sociale, des transformations sont à considérer dans le court et le long terme : l’agriculture, le tourisme, le numérique, l’urbanisation et le changement climatique. La question de la « transition juste » sera abordée par M. Faiçal Boureima, spécialiste de l’OIT pour l’économie bleue et les emplois verts.

La coordination institutionnelle va beaucoup compter dans l’effort d’inclusion de la majorité d’actifs vulnérables, dont les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap. Car Madagascar a besoin de toutes ses ressources productives pour atteindre l’émergence économique escomptée et créer massivement des emplois décents. Les résultats d’une étude réalisée en 2021 par l’Economic Competence Center (ECC) de la FFE avec le concours du Dr Aimé Ramiarison Herinjatovo, économiste, contribueront à alimenter les échanges durant la table-ronde. Augustin Andriamananoro, Directeur général des Projets Présidentiels en sera le Discutant.