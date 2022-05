Boeny – Relancer le tourisme pour booster l’économie

Augmenter le nombre de touristes afin de stimuler l’économie de toute la région Boeny. Tels sont les objectifs du gouverneur de la Région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, après la réouverture des frontières et notamment l’aéroport international, Philibert Tsiranana à Amborovy.

Plusieurs réunions ont été ainsi organisées par la Région Boeny depuis le 6 mai, jour de lancement du site web touristique de la région Boeny www.karibo-majunga.com, au bloc administratif à Ampisikina.

« Un risque d’explosion ou ruée du nombre de touristes à Mahajanga est attendu d’ici prochainement. Nous devons préparer l’aéroport pour l’accueil de ces visiteurs. La sortie des touristes à l’arrivée est retardée en raison de quelques détails techniques au niveau du contrôle sanitaire dont le test du Covid19. Mais surtout le contrôle des bagages au niveau de la douane est aussi très lent. Chaque département, qu’il soit indépendant ou non, devra changer la façon dont les passagers seront traités. Les employés doivent faire preuve de professionnalisme, ils doivent être accueillants, aimables et souriants. Toutes les formalités doivent être traitées très rapidement autant que possible. La plus importante est la cohésion entre toutes les différentes équipes travaillant à l’aéroport», avait déclaré le Gouverneur.

Améliorer le processus

Les prochaines cibles du tourisme dans la région Boeny sont les visiteurs venant de Mayotte.

Le mois d’août sera surtout très chargé à Mahajanga avec l’organisation du Rallye du Boina, le Synode National de l’église Luthérienne ou FLM en août prochain ainsi que les grandes conférences de la FJKM ou Fihaonambe à partir de la fin du mois de juillet jusqu’au 26 août.

Tous les responsables et acteurs directs de l’aéroport dont les responsables de la Police des Frontières, ceux des Douanes ainsi que les représentants de la Direction régionale de la santé publique ont assisté aux réunions. Entre autres, le directeur régional des Transports et du Tourisme Boeny, Angelo Ramamonjisoa Heriniaina. Tout le monde a soutenu être prêt à améliorer et accélérer les processus pour réduire le temps de passage des touristes et clients à l’aéroport.