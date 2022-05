Athlétisme – Le stade Barea doté d’une piste en tartan

Encore un embellissement de plus. Le stade Barea Mahamasina entre actuellement dans la mise en place d’une piste en tartan. Les travaux seront terminés avant la fête nationale.

Unterrain multidisciplinaire. Suite au compte-rendu du conseil des ministres du 27 avril, il a été décidé « L’approbation de la prise en charge des droits et taxes d’importation (DTI) pour la sécurisation et à la mise aux normes du Stade de Mahamasina Kianja Barea », c’est-à-dire la mise en place de la piste en tartan autour du terrain.

Les travaux de mise en place de cette piste en tartan ont été déjà commencés. Selon la page facebook de Kianja Barea Mahamasina « La piste d’athlétisme en tartan sera mise en place avant le 26 juin. Les travaux ont été convenus depuis le début du projet mais l’exécution a dû attendre la fin de la saison des pluies ainsi que le délai requis pour la production et l’importation des équipements. La coordination du projet reste confiée au SENVH qui en a la charge depuis le début ».

Selon le Dtn de la Fédération malgache d’athlétisme, Hery Rambeloson, « la piste en tartan à Mahamasina est une bonne nouvelle pour l’athlétisme malgache surtout que nous allons héberger les JIOI en 2023. Mais pour être aux normes internationales, l’installation devra contenir le nombre minimal d’ateliers des sauts distincts (hauteur, perche, longueur, triple saut), les rivières du steeple et des aires de lancer (poids, disque, marteau et javelot), des locaux et espaces des acteurs de compétitions ». Des réunions avec les personnes concernées (ministère de la Jeunesse et des sports, la fédération malgache d’athlétisme le Secrétariat d’État en charge des Nouvelles villes et de l’habitat) auront lieu incessamment pour en savoir plus sur les détails techniques de l’installation de la piste en tartan. Lequel des deux types de piste sera installé à Mahamasina: Novasport référence ou Novasport excellence?