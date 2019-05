Art contemporain – La tisserande Madame Zo utilise des plantes médicinales

L’artiste tisserande Madame Zo met en évidence des matières banales comme les plantes médicinales. On peut admirer ses œuvres à la Fondation H à Andraharo jusqu’au 7 juin.

Audacieuse et surprenante. L’artiste tisserande Madame Zo crée de nouveau la surprise dans son exposition « L’art au quotidien » à la galerie de la Fondation H sise au Galaxy à Andraharo. Les plantes médicinales s’ajoutent aux matières inattendues qu’elle utilise pour réaliser ses œuvres.

Guidon et frein de bicyclette, bottes de plantes médicinales, chutes de tissus, bandes magnétiques, copeaux de bois, fil de fer, des objets qu’on trouve n’importe où, s’intègrent dans la chaine et les trames de la quinzaine de panneaux que Zoarinivo Razakatrimo a réalisés. Certaines œuvres dégagent une senteur particulière issue des plantes, une certaine puissance et des sens de ces associations incongrues et de ces mélanges étonnants. L’artiste invite donc à un voyage au cœur de son quotidien, hermétique à la routine. Ses tissages nous amènent à voir d’un autre œil des matières, des matériaux, des fragments d’objets et de choses, des déchets.

Avec sa sensibilité, Madame Zo associe le savoir-faire traditionnel malgache aux objets du quotidien et à son imaginaire personnel. Dans son univers, tout est matière à tisser.

Un lieu de plus

« C’est ma forme d’expression. Un langage par lequel je communique à travers mon art. On peut trouver ces matières mises en évidence n’importe où, sans qu’on y prête attention. Elles retrouvent une nouvelle vie, une autre force sur ces panneaux », argumente-t-elle.

« L’art au quotidien » sera présenté jusqu’au 7 juin. Il ouvre les expositions publiques qui seront programmées dans cette galerie de la Fondation H. Désormais, celle-ci est ouverte au grand public afin de promouvoir la création artistique contemporaine malgache et démocratiser son accès. La galerie est accessible au public tous les mercredis et les vendredis après-midi de 13h à 16h30 et les weekends sur rendez-vous. Partenaire dans l’organisation de nombreux événements culturels et artistiques locaux et internationaux ces quatre dernières années, la Fondation H, créée par M. Hiridjee CEO du groupe Axian en 2015, a participé à la promotion de la richesse artistique de Madagascar.