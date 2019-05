Antananarivo – Retour en force du délestage

Si les usagers voyaient déjà le bout du tunnel ces derniers mois, de longues coupures de courant ressurgissent à nouveau.

Dans le noir. Des quartiers d’Antananarivo ont vécu dans l’obscurité pendant des heures hier. Les délestages ont repris à Ampefiloha, Soavima­soandro, Ampasam­pito, Ambohipo, Isotry, 67ha, Andoharanofotsy pour ne citer que ces quelques endroits. La Jirama informe que des délestages sont observés entre 17h et 20h30 dans certains endroits de la capitale. Une insuffisance de carburant serait à l’origine. « Le non approvisionnement en carburant des centrales de Mandro­seza et d’Ambohimanambola, par les compagnies pétrolières, est la principale raison qui oblige la Jirama à délester tour à tour l’électricité », souligne le communiqué de la Jirama.

Les compagnies pétrolières ont suspendu leur approvisionnement et demandent le règlement de trois mois d’impayés de la part de la Jirama. Une source indique que la société d’eau et d’électricité a manqué au paiement des trois derniers mois d’approvisionnement équivalant à quelques deux-cent milliards d’ariary. Les négociations ont été engagées entre l’État, la Jirama et les pétroliers afin de trouver un énième accord sur l’échelonnement, l’échéance et le paiement de ces dettes.

Incertitude

« Ces délestages tournants ne sont que momentanés. Tout devrait rentrer dans l’ordre demain (ndlr : ce jour) », a promis Olivier Jaomiary, directeur général de la Jirama.

Le bras de fer entre l’État et les pétroliers laissent la Jirama, ses abonnés, les automobilistes et les consommateurs dans l’expectative. Quand le président de la République, Andry Rajoelina a demandé de réduire les marges des pétroliers dans le coût du carburant, il a parlé en effet, d’un possible retour à l’obscurité. Les compagnies pétrolières allaient sûrement réagir et leur mot à dire serait de suspendre les approvisionnements en carburant pour la Jirama. « Ne vous étonnez pas si les coupures de l’électricité reprennent », a dit le président le 27 mai 2019 pour marquer ses cent jours au pouvoir.

Pour l’heure, l’on ne sait si les 700 ariary de réduction du prix du carburant allaient être maintenus. L’État risque fort de décider unilatéralement un prix. Les compagnies pétrolières, quant à elles ne se sont pas non plus prononcées sauf sur l’étude de la structure tarifaire du carburant réalisée par un cabinet de la Banque mondiale, qui ne tiendrait pas compte de tous les paramètres. Quelques 200 autres milliards d’ariary de dettes des pétroliers restent impayés par l’État. La Jirama se retrouve coincée entre cette mésentente et le président Andry Rajoelina a également parlé d’un non révision à la hausse du tarif de l’eau et de l’électricité.

« La Jirama doit optimiser ses dépenses car au cas où des difficultés financières se présentent, nous serons contraints de retarder certains paiements », a déjà souligné Olivier Jaomiary.