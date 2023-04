TENNIS- CIRCUIT ITF JUNIOR -Mahefa Rakotomalala et Allan Gatoto champions du double à Gaborone

Une bonne nouvelle en provenance de Gaborone. La paire formée par le Malgache Mahefa Rakotomalala et le Burundais Allan Gatoto s’est imposée au match du double du circuit ITF Junior J30 de Gaborone à Botswana qui s’est joué du 17 au 22 avril. Mahefa Rakotomalala et Allan Gatoto ont battu Mark Nawa du Botswana et le Zimbabwéen Thompson Thomu en 2 manches 6/3 6/2. Un match bien maitrisé car dès l’entame du match, Mahefa Rakotomalala et Allan Gatoto ont su imposer leur rythme. Apres le départ de son entraineur, Dina Razafimahatratra, après une solution de suite de carrière en Afrique du Sud et après une série de blessure, Mahefa Rakotomalala commence à trouver son rythme et petit à petit, il trouve ses repères. Il est classé aux alentours de 1000 ème mais son niveau est déjà dans le top 500. S’il continue à participer à des tournois, son classement s’améliorera à coup sûr avec son potentiel. Au deuxième tour, Mahefa Rakotomalala et Allan Gatoto ont écarté sur leur route les Zimbabwéens Mandisi Moyo et Mqhelisi Brenden Sithole en 2 manches 6/1 6/0. En quarts de finale, Mahefa Rakotomalala et Allan Gatoto ont surclassé les deux Angolais Joelson Armando Paulino et Emerson Pedro en 2 sets 6/2 6/1. Le match le plus compliqué a été leur confrontation en demi-finale contre les deux Zimbabwéens Benedict Badza et Takura Mhwandagara, tête de série numéro 1. Les deux futurs vainqueurs se sont imposés en 2 manches 6/2 7/6.