SÉCURITÉ PUBLIQUE – Une direction régionale pour l’Androy

Une première depuis soixante ans. L’expression ici n’est pas galvaudée. Pour la première fois depuis les premières années de la première République, la région Androy dans l’ensemble est dotée d’une Direction régionalede la sécurité publique (DRSP). Les nouveaux locaux de la DRSP de l’Androy ont été inaugurés, samedi, dans le cadre du déplacement de Andry Rajoelina, président de la République, à Ambo­vombe. “Pour la police nationale, Ambovombe et la région Androy ont été longtemps peu considérées. Dans la concrétisation du Velirano sur la sécurité pour tous, la région Androy et sa capitale figurent désormais parmi les priorités”, affirme le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarisoa, ministre de la Sécurité publique. La DRSP vient en renfort au commissariat d’Ambo­vombe, édifié lors de la première République. Aussi, huit nouveaux services de la police nationale sont désormais disponibles dans la capitale de la région Androy. Ce qui implique un redéploiement et un renforcement des effectifs de la police sur place et dans la région Androy, selon les explications. Dans la foulée, sur instruction présidentielle comme l’indique le membre du gouvernement, un commis­sariat sera mis en place à Bekily. La nouvelle bâtisse de la police nationale est l’une des nouvelles infrastructures “aux normes”, construites dans la ville d’Ambovombe comme le souligne pour sa part Andry Rajoelina. “Des infrastructures qui changent le visage de la ville”, affirme-t-il, en ajoutant qu’avec la réhabilitation de la Route nationale numéro 13 (RN13), l’artère principale sera goudronnée. Ce qui tranchera avec la route poussiéreuse actuelle.

Une université

“Les habitants d’Ambo­vombe et de la région Androy méritent aussi des services publics aux normes et des infrastructures publiques modernes et aux normes”, soutient le président de la République, en ajoutant, “à chaque fois que je viens à Ambovombe, c’est soit pour lancer des projets, soit pour des inaugurations. Que vous entrez, ou que vous sortez de la ville, vous voyez de nouveaux bâtiments terminés ou en construction”. Outre la DRSP de l’Androy, un centre d’accueil, de réception des doléances, de formation et accompagnement des victimes de violence basée sur le genre a également été inauguré, samedi. Ce centre est sous la houlette du ministère de la Population. Le Chef de l’Etat a aussi souligné la construction d’une université à Ambovombe, qui se trouve à la sortie de la ville si on prend la destina­tion de Taolagnaro. Les ouv­riers s’affairent sur le chantier. Les murs sont déjà érigés.