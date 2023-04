RUN – PREMIER DÉFI – Victoire de Jaytaxx, nouveau record pour Bobo

Tahiana Rasolojaona alias “Jaytaxx” arrache d’entrée la victoire. Herizo Boarilaza “Bobo” signe de son côté un nouveau record lors du premier défi dimanche à Arivonimamo.

Premier défi, première victoire. Le pilote du Run Mada, champion national en titre Tahiana Rasolojaona alias “Jaytaxx” confirme sa suprématie lors de la première manche du championnat de Madagascar des Runs baptisée «Mobil Drag Racing XXL Energy» hier à Arivonimamo. Jaytaxx sur sa BMW E30 bleue s’est imposé en finale face à Herizo Boarilaza “Bobo” sur Mitsubishi Evo V. Bobo a été pénalisé suite à un départ anticipé de deux secondes lors du duel final. «C’était une rude journée. J’ai eu un souci mécanique au niveau de la boite de vitesse car elle a déformé… Nous avons plus tard trouvé la solution et je n’ai fait par la suite que gérer la course» confie Jaytaxx. Bobo a quand même réalisé un exploit. Il a signé un nouveau record lors de cette manche inaugurale. Il a effectué un meilleur chrono de 9’’76 lors de son deuxième passage et a actualisé son ancien propre record de 9’’86 qui date de la dernière manche de la précédente saison. Jaytaxx a pour sa part, réalisé son meilleur temps personnel de 9’’98 lors du quatrième passage. L’un des favoris des deux dernières manches de la saison 2022, Tojo Ranaivo au volant d’une Mitsubishi Evo X à partir de cette première manche, a été très attendu par le public venu nombreux à Arivonimamo. L’essai de l’Evo X n’était pas cette fois concluant car Tojo a été éliminé en demi-finale du Pro Run par Nathanael Baumann du SRK sur une Mustang.

Pas de joker

Le pilote du club Tasamm, Bobo a aussi remporté le trophée dans la catégorie Pro Run. Le scare du Super Run est revenu à Tahiry Ambinintsoa du club Ama au volant d’une Peugeot 205 T8 et celui du Run ravi par Harivola Rafaliarivony alias «Ravola» du club Ama sur une Citroën AX 16S. La phase finale a débuté tard dans l’après-midi en raison d’un problème de connexion qui a chamboulé le matériel de chronométrage. «Le site web a été piraté par certaines personnes au sein du public» explique un des responsables techniques dans l’organisation. La course a dû s’arrêter après le deuxième passage. Le trosième passage n’a pu être lancé que vers 13 heures. La machine est retombée en panne encore une fois et après la réunion d’urgence du collège des officiels avec tous les pilotes, le quatrième passage joker n’a pu avoir lieu. Le quatrième passage s’est ainsi joué comme les cinq autres à cause de la défaillance technique. Prochain rendez-vous, la deuxième manche du championnat de Madagascar aura lieu dans trois mois, le 10 juillet toujours sur le même site d’Arivonimamo.