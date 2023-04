MANAGEMENT DU SPORT DE HAUT NIVEAU – Conférence et formation sur l’équilibre genre

Projet pilote sur les femmes et le Management du sport de haut niveau. L’initiateur du Pro League à Madagascar, Mirado Rakotoharimalala a organisé une conférence et une formation de cinq jours des futures femmes décideurs dans le monde du sport de haut niveau. Un domaine qui reste encore un monde d’hommes. Trois hauts responsables ont partagé leurs expériences durant la conférence ce mercredi à l’Inscae aux 67ha afin de motiver les femmes dans le secteur. Les intervenantes ont été entre autres Ranja Mahatovo, secrétaire générale de la fédération malgache de football, Rosa Rakotozafy, directrice générale des sports et Donatienne Rasolompamonjy, ambassadrice du Rugby féminin en Afrique. «Les femmes qui réussissent dans un monde d’hommes, entre stéréotypes et réalités» a été le thème abordé. «Nous avons choisi ce thème car nous constatons tous qu’il n’y a pas de balance genre dans le monde du sport… Les hommes restent en majorité les décideurs… L’objectif est que dans dix ans, il y aura beaucoup plus de décideurs femmes et responsables dans la gestion du sport de haut niveau» souligne le directeur du projet, Mirado Rakotoharimalala. Après ses études aux Etats-Unis l’an passé en 2022, son professeur en leadership, l’Américain Aaron Peterson est venu spécialement l’assister à la réalisation du projet. «Ce n’est que le projet pilote, dix femmes dans le secteur, après appel à candidature et sélection de dossiers ont bénéficié de la formation, ainsi que cinq futures instructrices. Ces dernières ont des expériences en leadership, business et montage de projet» confie Mirado. L’objectif à court terme est de former cent femmes en deux ans. La prochaine formation est prévue se tenir en septembre.