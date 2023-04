Les digues du Betsimitatatra aux multiples fonctions

On peut se demander si la prise de Tananarive par Andrianjaka, qui préfigure celle d’Andrianampoinimerina, n’est pas l’un de ces doublets légendaires fréquents dans les traditions populaires.» C’est la question que se pose Charles Robequain dans son ouvrage Une capitale montagnarde en pays tropical : Tananarive (1949. Il rappelle alors qu’Andrianjaka aurait expulsé du rocher d’Analamanga les Vazimba. « Rien n’autorise à croire que ceux-ci aient été des Noirs d’Afrique ; il est vraisemblable qu’ils représentaient un groupe de dialecte malayo-polynésien occupant les Hautes-Terres avant les Merina. » En 1787, la principauté d’Ambohimanga échoit à un jeune homme d’une vingtaine d’années, Imboasalama, que force prodiges et prédictions annoncent comme un grand roi. Sachant qu’il porte « la bénédiction heureuse de ses ancêtres », Imboasalama (le chien vigoureux qui est un nom prophylactique contre le mauvais sort) entreprend d’imposer son autorité en vue d’unifier l’Imerina. « Doué d’intelligence supérieur au service d’une active énergie, équitable et bienfaisant à son peuple, Andrianampoinimerina (nom de règne d’Imboasalama), le Seigneur au cœur de l’Imerina entreprend la conquête de Tananarive » (Revue de Madagascar, Spécial Tananarive, MCMLII). N’y réussissant pas par le moyen pacifique d’un mariage avec la fille du souverain rival, Andrianamboatsimarofy, il fait donner l’assaut à la ville. Mais les guerriers d’Ambohimanga qui y pénètrent, doivent l’évacuer précipitamment « pour échapper à l’épidémie de petite vérole qui la ravage ». Antananarivo n’est prise qu’en 1794, à la troisième tentative. Le succès de l’assaut final aurait amené Andrianampoinimerina à prononcer ces paroles de « sage politique » : « Ne pillez que les poules; le royaume est à moi et tous les Merina sont mes enfants. » Il renoue ainsi avec la tradition d’unité et de grandeur du royaume merina léguée par l’ancêtre Andrianjaka et ses successeurs. « Le Rova royal était au milieu de Tananarive ; Tananarive était au milieu de l’Imerina ; il fallait que l’Imerina devînt le milieu du royaume immense qui n’aurait de limite que la mer. »

La restauration de la monarchie merina date de la prise d’Antananarivo, dont la deuxième fondation par Andrianam­poinimerina marque la fin des luttes intestines avec le rétablissement de l’unité sur les Hauts-Plateaux centraux. Tous les territoires voisins soumis, le pays pacifié, le grand roi « illettré mais génial » ramène son peuple à la terre. Il institue une organisation toute militaire de l’agriculture qui affermit sa domination. Il installe dans sa capitale mille soldats pris dans les principaux clans du Nord : un tiers chez les Tsimahafotsy d’Ambohi­manga, un autre chez les Tsimiamboholahy d’Ilafy et un autre chez les Mandiavato d’Ambohidrabiby. Il les groupe sous le nom de « Voromahery », les Faucons, dont cinq postes de surveillance de cent hommes chacun servent de bastions avancés à la ville. Pour subvenir aux besoins d’une population considérablement accrue par cet afflux de colons, le roi reprend les travaux de mise en valeur de la plaine du Betsimitatatra délaissés par les luttes civiles. Il fait creuser un canal, Andriantany, pour faciliter le transport des marchandises d’Ambohimanga à Antananarivo. Il construit les nouvelles digues de Mamba et d’Alasora (Ikopa), tandis que les anciennes sont refaites. Il édicte un ensemble de prescriptions très sévères pour conserver l’œuvre réalisée. Les digues préservent la plaine contre les crues des rivières, tout en servant de chemins et de divisions administratives. Ce qui facilite la circulation et supprime les contestations entre propriétaires et prestataires responsables de l’entretien. Le grand marché du vendredi, le Zoma, est déplacé aux abords immédiats de la ville pour bénéficier de la sécurité et des immunités royales. Un nouveau système de poids, de mesures et de monnaies est rendu obligatoire afin d’encourager le commerce. « Capitale politique et administrative d’un royaume en pleine expansion, située au centre d’une région productrice, principal centre de consommation du peuplement le plus dense, le plus nombreux et le plus industrieux de la Grande ile, Tananarive verra consacrer sa primauté qu’elle ne perdra plus et qui ne lui sera jamais contestée. »