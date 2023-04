IMMUNISATION – Grand rattrapage pour les enfants non vaccinés

Le ministère de la Santé publique lance une campagne de vaccination. Les enfants avec zéro dose peuvent être vaccinés dans les centres de santé.

Le ministère de la Santé publique va intensifier la vaccination de routine intégrée, en mettant l’accent sur le rattrapage des enfants zéro dose et sous-vaccinés, du 24 au 30 avril, dans le cadre de la semaine africaine de vaccination. « Comme dans tous les pays africains, le taux de couverture vaccinal a diminué, aussi bien dans les grandes villes que dans les périphéries et les campagnes, depuis 2020, début de l’épidémie de coronavirus. Nous allons chercher ces enfants non vaccinés pour les immuniser.», a déclaré le Dr Rivo Rakoto­navalona, directeur du Programme élargi de vaccination.Le ministère de la Santé publique cible tous les enfants de moins de 24 mois, avec zéro dose ou sous-vaccinés, en cette campagne de vaccination. Les enfants de moins de 5 ans vont, en outre, bénéficier du vaccin contre la poliomyélite.Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef) a affirmé que trois cent mille enfants de moins de un an, soit le tiers des enfants de cette tranche d’âge, n’ont reçu aucun vaccin. Qu’il est « urgent de rattraper les retards accumulés afin de prévenir des flambées épidémiques de maladies mortelles ». Toujours selon l’Unicef, au niveau mondial, « le nombre total de cas de rougeole a plus que doublé par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre d’enfants paralysés après avoir contracté la poliomyélite a augmenté de 16 % sur la même période. Entre 2019 et 2021, ce chiffre a été multiplié par huit comparativement à la période de trois ans antérieure – une situation qui souligne la nécessité d’intensifier durablement les efforts en faveur de la vaccination ».

Plaidoyer

La perte de la confiance à l’égard de la vaccination infantile a été évoquée par l’Unicef comme une des causes de la baisse de la couverture vaccinale. Le ministère de la Santé publique envisage de renforcer les sensibilisations sur l’importance des vaccins dans la prévention de mala­dies et sur la lutte contre la défécation à l’air libre, pour prévenir des maladies comme la poliomyélite, la diarrhée. Il va, par ailleurs, faire des plaidoyers auprès des instances politico-administratives, religieuses et traditionnelles, pour soutenir les agents de santé sur le terrain. Cette semaine africaine de vaccination n’est que le début d’une longue campagne de vaccination.