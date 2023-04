FOOTBALL-OPL -Sept équipes sur huit qualifiées

Carton plein pour la conférence Sud. Sept clubs sur huit ont validé leur ticket pour les play-offs de l’Orange Pro League. Les quatre qualifiés du Sud sont tous connus. Mama FC et Disciples FC ont arraché leur billet ce week-end lors de leur match en retard et rejoignent Elgeco Plus et Cffa, déjà qualifiés. Il y a tout de même un petit chamboulement en tête du classement du groupe. A domicile, Elgeco Plus qui a défait Cffa s’installe en position de leader après sa victoire de 1 à 0 ce samedi au By-Pass. L’unique but de la victoire du club détenteur de la coupe de Madagascar a été signé Mamisoa, le Barea U23, sur un coup franc dès l’entame de la rencontre (3e). Elgeco Plus occupe ainsi la première place devant l’équipe d’Andoharanofotsy. Les deux formations sont créditées de 28 points mais Elgeco Plus a battu Cffa en rencontre directe. «Nous avons marqué précocement. Les deux équipes ont été dos à dos en première période et nous avons par la suite dominé au retour des vestiaires. Nous avons su garder notre avantage» confie l’entraineur de l’Elgeco Plus, Raux Auguste. «Nous avons raté deux occasions nettes. Les joueurs n’ont pas été dans leur meilleure forme … alors que l’objectif était de rester en tête du groupe» a mentionné pour sa part Titi Rasoanaivo, coach du Cffa. Mama FC se trouve à la troisième place avec 21 unités et Disciples FC complète le top4 (17 points). Ces deux équipes se sont neutralisées sur un score de un partout dimanche au By-Pass. Dans la conférence Nord, trois équipes ont déjà validé leur qualification à savoir Fosa Juniors FC, leader intouchable avec 34 points, suivi de Cosfa crédité de 25 points et AS Fanalamanga (21 points). À domicile, Fosa s’est imposé à Mahajanga hier sur le score de 2 buts à 0 contre les Militaires, grâce au doublé du Barea Chan, Jean Yves (58e, 65e). Deux équipes disputeront le quatrième et dernier ticket du groupe Nord en l’occurrence Ajesaia, quatrième provisoire (19 points) et qui aura encore un match à jouer et Asa Diana, classé sixième avec 12 points. Ce dernier aura de son côté, trois matches de poule.