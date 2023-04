FOOTBALL – JEUX DES ILES – Roro projette une détection à la Réunion

Planning de préparation pour les quatre mois qui restent. Le sélectionneur des Barea en vue des jeux des Iles de l’Océan Indien, Romuald Félix Rakotondrabe alias «Roro», nommé récemment le 18 avril a remis le même jour auprès de la direction technique nationale son planning de préparation. Un regroupement d’au moins cinq jours sera prévu toutes les fin du mois jusqu’aux jeux des Iles, prévus se tenir à Madagascar du 25 aout au 3 septembre. De plus, il faut aussi jongler le rassemblement avec les play-offs ou la phase finale de l’Orange Pro League et la coupe de Madagascar. «Pour démarrer le regroupement, au lieu de fin avril, le premier rassemblement est programmé au début mai, puis fin juin et fin juillet avant le stage bloqué vers début aout» indique Roro Rakotondrabe. Le sélectionneur a demandé auprès des dirigeants de la fédération un déplacement à La Réunion pour détecter des expatriés ou binationaux qui y sont actuellement en plein championnat. Plus d’une dizaine d’expatriés évoluent à la Petite Ile. «Je veux voir de mes yeux leur forme du moment, est-ce qu’ils sont en forme physiquement et techniquement» souligne l’entraineur national.

L’or dans le viseur

«Je vais aussi parler avec chacun des joueurs, de notre ambition de récupérer la médaille d’or et de leur expliquer ma philosophie pour éviter d’intégrer des joueurs qui n’ont pas cette ambition là et pourront perturber la préparation à la veille des jeux» précise le sélectionneur. Mais tout dépendra également de leur disponibilité. Pour démarrer la préparation, le coach médaillé de bronze au championnat d’Afrique des nations (Chan 2023) effectuera la détection des joueurs durant les matches en retard de l’OPL puis les Play-offs. Madagascar a ravi la médaille d’or pour la dernière fois il y a vingt-ans, aux Seychelles en 1993. Trente-cinq ou quarante présélectionnés effectueront le premier regroupement. Certains seront retenus en fonction de leur forme, d’autres quitteront la présélection et d’autres rejoindront le groupe.