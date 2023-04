ENVIRONNEMENT – L’exploitation illicite des forêts reprend

Les forêts sont de nouveau en danger. La déforestation aurait gagné du terrain, ces derniers temps. « Les exploitants illicites ont connu une légère augmentation. », annonce le Dr Zo Lalaina Rakotobe, chief of party du projet Paysages durables dans l’Est de Madagascar, lors de la réunion du Comité de pilotage de ce projet financé par le Fonds Vert pour le Climat, à l’hôtel Colbert, le mercredi 19 avril. La pauvreté, l’inflation, les impacts de la pandémie Covid-19 sur l’économie, les impacts du changement climatique auraient favorisé cette hausse de l’exploitation illicite des ressources naturelles. Pour lutter contre cette déforestation, des paysans ont été dotés de subventions en nature ou formés sur les techniques d’agriculture de conservation et pour la production durable, dans le cadre de ce projet mis en œuvre par la Conservation International et le BNCC REDD, sous tutelle du ministère de l’Environnement et du Développement Durable. Les résultats sont encourageants. « Les productions ont connu une augmentation. Par exemple, au lieu de produire 25 mesures d’haricot, ils sont arrivés à produire jusqu’à 400 mesures, grâce aux techniques agricoles qu’ils ont apprises. D’autres ont acquis des terres agricoles et ont pu diversifier leurs activités », enchaîne le Dr Zo Lalaina Rakotobe. Le projet se lance comme objectif de couvrir vingt-trois mille huit cents ménages, d’ici la fin du projet. À noter que le projet a été prolongé, jusqu’en 2025, sans coût additionnel. Malgré cette hausse de l’exploitation des forêts, le taux de carbone séquestré a connu une hausse. « Nous avons fixé comme objectif de séquestrer 5 millions de tonnes de carbone, mais nous avons pu séquestrer plus de 12 millions de tonnes de carbone grâce à la forte collaboration avec les communautés de base et les différents partenaires locaux, dans les patrouilles, la lutte contre la déforestation, le reboisement. », indique le Dr Zo Lalaina Rakotobe. Ces efforts doivent être maintenus, pour atteindre le prochain objectif qui est de séquestrer 9 millions de tonnes de carbone.