ÉLECTRICITÉ – Les délestages s’intensifient

La coupure de courant s’intensifie, dans plusieurs villes. Les clients de la société de production et de distribution d’électricité et d’eau (Jirama) à Nosy Be, entre autres, supporteraient près de huit heures de coupure, par jour. « Dans notre quartier, le courant est coupé à partir de 18 heures et ne revient que vers 2 heures du matin. Il y a deux semaines, la Jirama a expliqué ces coupures par la pénurie de carburant. En ce moment, elle indique que des groupes sont hors services », témoigne Tatiana, une habitante de cette île. La Jirama affirme l’intensification des délestages, dans certaines régions, comme à Mahajanga, à Nosy Be, à Ambositra et d’autres encore. « La société Henri Fraise et Fils (HFF) a dé­cidé d’arrêter ses groupes électrogènes utilisés dans les centrales thermiques de la Jirama », annonce-t-elle dans un communiqué, hier. Nous n’avons pas pu avoir la version de cette société. La Jirama rassure ses clients que des solutions sont en cours. L’épargne des carburants disponibles est la solution à court terme, proposée par la Jirama. Pour le long terme, des centrales solaires seront construites. Les appels d’offre pour la construction de trente- huit centres solaires sont déjà lancés. Les ménages doivent-ils s’habituer aux longues coupures, en attendant que ces centrales solaires soient opérationnelles ? Des habitants des villes touchées par ces dé­lestages commencent à hausser le ton. « Ces longues coupures sont insupportables », maugréent-ils. Les établisse­ments hôteliers s’en plaignent, également. Leurs groupes électrogènes n’ont pas été prévus fonctionner plus de trois heures de temps par jour.