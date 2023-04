CONSTRUCTION D’UN PIPELINE A EFAHO – L’État met le paquet dans le Sud

Une solution durable contre la sécheresse dans le Deep South. Telle est la raison d’être du pipeline d’Efaho dont le coup d’envoi de la construction a été donné, samedi, à Ambovombe.

De l’eau potable pour quatre-cents-soixante mille personnes. Voilà l’un des objectifs de la construction du pipeline Efaho. Le défi de ce projet est simple. Etre une solution durable à la difficulté d’accès à l’eau dans les localités touchées par la sécheresse dans les districts de Taolagnaro, Amboasary Atsimo et Ambovombe. Le top départ de la construction du pipeline Efaho a été donné samedi, à Ambovombe, par Andry Rajoelina, président de la République. De bout en bout, le pipeline couvre une distance de 97 kilomètres, en partant d’Esalo, localité où se trouve la rivière Efaho d’où sera pompée l’eau, jusqu’à Ambovombe. Le projet est financé par les fonds propres de l’État à hauteur de 322.560.600.000 d’ariary. La durée d’exécution du chantier est fixée à 330 jours. Il est conduit par le ministère de l’Eau, de l’assainissement et l’hygiène. Formule appliquée depuis quelques années afin de boucler rapidement un chantier, en parallèle à ceux à Ambovombe, les travaux démarrent également à Esalo. Les deux bouts du pipeline se rejoindront ensuite. Il sera, du reste, composé de deux lignes de conduite d’eau. L’un pour l’eau potable et l’autre pour l’eau destiné à l’agriculture et l’élevage. Deux pour le prix d’une, le projet Efaho devra aussi être une solution à l’insécurité alimentaire qui sévit dans le Deep South. Une situation humanitaire désolante dont la sécheresse est la principale raison. Accès à l’eau potable, booster l’agriculture et l’élevage pour améliorer les conditions sociales et économiques des bénéficiaires sont ainsi les buts de la construction du pipeline Efaho. Il y a aussi le renforcement de la résilience face aux changements climatiques, l’apprentissage à la protection des ressources en eau et à en user avec parcimonie. Comme indiqué en attaque, quatre-cents-soixante mille personnes devraient en bénéficier. Il s’agit des habitants de soixante localités dans les trois districts précités. L’eau acheminée à partir de la rivière Efaho est également prévue irriguer 80.000 hectares de terres agricoles dans les plaines de Sampona, Maroalopoty et Maroalomainty. La fiche technique du projet indique ainsi que 12.600 m³ d’eau par jour seront captées et acheminées par le pipeline. “Ce qui fait 1,21% du débit journalier de la rivière Efaho en saison sèche, estimé à 1.036.800 m³”. Une réponse, probablement, aux appréhensions des riverains de l’Efaho qui craignent une pénurie d’eau à cause de la construction de ce projet.

Une gageure politique

La construction du pipeline Efaho a été officiellement actée à l’issue du colloque régional pour l’émergence du Grand Sud, en juin 2021. Un rendez-vous qui s’est tenu à Taolagnaro, capitale de la région Anosy. Il s’agit d’un des grands projets dont la concrétisation a fait l’objet d’un engagement solennel de la part du président de la République. Ceci, au même titre que la réhabilitation de la Route nationale numéro 13 (RN13), notamment. Un point qu’a rappelé le député Andriasy Philobert Milavonjy, élu à Ambovombe. “L’accès à l’eau est un problème depuis l’époque de nos aïeux. Plusieurs régimes, même votre prédécesseur que j’ai soutenu se sont engagés à le solutionner mais en vain. Il y a eu des projets morts nés. Lorsque vous avez relevé le défi d’amener de l’eau d’Efaho jusqu’à Ambovombe, j’ai eu des appréhensions. Je vous ai alors dit que, si vous concrétisiez ce projet, je vous offrirais le vote d’Ambovombe. Aussi, menez-le à terme et votre nom sera à jamais gravé dans l’histoire de l’Androy”, sont les mots du député Milavonjy. Les propos du député Milavonjy font écho à ceux des représentants des autorités traditionnelles qui ont également pris la parole, samedi. La cérémonie de lancement de la construction du pipeline Efaho, samedi, a également vu la présence d’une forte délégation gouvernementale conduite par Christian Ntsay, Premier ministre, et d’une armada de parlementaires également. Une participation massive d’autorités politiques pour souligner le poids du projet pour l’administration Rajoelina, d’autant plus, en cette année électorale. “Je suis ici pour démontrer que je respecte et concrétise mes engagements. Aussi, je suis ici pour donner le coup d’envoi à la construction de ce projet d’envergure. Un projet qui va marquer l’histoire. La construction de ce pipeline va changer l’histoire d’Ambovombe et de Madagascar”, déclare Andry Rajoelina, lors de la cérémonie de lancement des travaux, samedi, en fin de matinée, prenant la mesure de la portée multidimensionnelle du projet. Des enjeux qu’il a réaffirmés au stade d’Ambovombe, dans l’après-midi. À l’entendre, le président de la République est conscient que les habitants du Deep South attendent de lui, la concrétisation de ses Velirano, les grands projets notamment. Sur son trajet partant de Taolagnaro vers Ambovombe, il a justement fait halte pour voir l’avancée des travaux sur la RN13. A Ambovombe, Andry Rajoelina a ainsi souligné qu’il ne compte pas déroger à ses “Velirano”, et donne rendez-vous prochainement pour des inaugurations de fins de travaux et de lancement de nouveaux projets.