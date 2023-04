BODYBUILDING – John Mario Randrianarimanana n’est plus

Bigman pour les connaisseurs. Une stupeur matinale pour le monde sportif en général et le bodybuilding et le culturisme en particulier. John Mario Randrianarimanana alias Bigman s’est éteint samedi matin à l’âge de 43 ans à Toamasina. « Le décès de Bigman laisse un vide pour le Bodybuilding malgache. En tant que multiple champion de Madagascar, nous avons perdu l’ainé du Bodybuilding malgache sur tous les plans. À ce jour, personne ne pourra le remplacer. C’était un digne fils du Bodybuilding malgache, un homme de cœur et très fairplay », confie Maronjaka Abavola Randriamampianina, Dtn de la Fédération malgache de bodybuilding. John Mario Randrianari-manana, l’un des plus capés de l’équipe nationale malgache qui a participé à plusieurs reprises au rendez-vous mondial est un combattant qui a porté haut la couleur de Madagascar. En 2021 dans la catégorie Men’s Physic, Mario Randrianari-manana alias Bigman a été sacré vice-champion dans la catégorie de moins de 167 cm au douzième championnat du monde WBPF qui s’est tenu à Tachkent (Ouzbékistan). John Mario Randrianari-manana dit Bigman a participé pour la première fois au mondial dans la catégorie des moins de 80 kg à Mongolie. En 2019, il s’est rendu à Maurice pour participer à « la nuit des champions Eric Favre Océan Indien et il a été médaillé en argent dans la catégorie -75 kg. Bigman a déjà participé à trois reprises au Grand Prix de l’Océan Indien et a été classé deuxième en 2014 dans la catégorie -70kg, en moins de 75 kg à Rodrigues en 2015 et aux Seychelles en 2016. Sa dernière compétition internationale remonte en décembre 2022 à la coupe du monde dans la ville de Phuket en Thaïlande le 6 au 12 décembre. John Mario Randrianari-manana avait été classé quatrième au Mondial de Phuket dans sa discipline Men’s Athletic physics. Il avait été battu de peu dans la lutte pour la médaille de bronze. En 2017, il avait été dans le top 10 du classement général de la catégorie des moins de 80 kg. Le monde du bodybuilding et du culturisme malgache perd un grand homme de la discipline. L’équipe de l’Express de Madagascar adresse toutes ses pensées à sa famille et à ses amis.