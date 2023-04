AMBOHIMANAMBOLA – Un violeur arrêté à son domicile

Coup de filet. L’auteur principal d’une tentative de viol s’est fait cueillir chez lui, vendredi, à Tanjonandriana-Ambohi­manambola. Il est maintenant en garde à vue à la gendarmerie et sera présenté au procureur, ce jour. Les gendarmes n’ont pas mis longtemps pour le démasquer. Au fait, l’homme a suivi et attrapé une fille dans un couloir obscur du quartier, jeudi peu avant 19h. Il l’a empêchée bouger et a plaqué sa main sur sa bouche. Ne se laissant pas faire, sa victime lui a résisté et mordu son pouce. Puis, son bourreau lui a asséné trois coups de poing en plein visage. Il a ensuite pris la fuite car l’entourage s’est attroupé en entendant la fille crier. Ce soir-là, la poursuite n’a rien donné. Le fuyard a échappé aux gendarmes qui ont débarqué dès la première alerte. Une collecte de renseignements territoriaux a été menée tambour battant. Dès le lendemain, une information fiable a mis les gendarmes sur la bonne piste. Ils ont identifié et capturé le pervers dans sa maison. Vérifié, son pouce porte des traces de morsure, une preuve qu’il ne pouvait pas nier. Il est passé aux aveux.