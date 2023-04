AMBODIFASINA – Deux hommes à moto meurent noyés

Miahy Ranaivoaritia, le mari d’une actrice d’une série télévisée, et son camarade Mamy Harivola Rokotoarisoa sont décédés dans un accident de moto, à Ambodifasina.

L’inexorable destin a abattu deux hommes à la fleur de l’âge. Mamy Harivola Rakotoarisoa, 27 ans, et Miahy Mionona Ranaivoaritia, 26 ans, le fiancé d’une célèbre actrice interprétant le rôle de Zarasoa dans le film Sangodina, ont rendu l’âme dans un accident de moto, survenu au cours de la nuit de vendredi à samedi, sur la rocade de Tsarasaotra-Ivato. Le drame a précisément eu lieu au croisement de Vavafolo-Ambodifasina. C’est au petit matin que des passants ont remarqué la présence de deux jeunes inertes et à plat ventre dans les eaux d’une rizière. Leur grosse cylindrée, une Yamaha, s’est enfoncée non loin d’eux. Seul l’échappement a été visible depuis la berge. Personne n’a osé toucher les victimes qui, selon les témoins oculaires, paraissaient déjà mortes. Les gendarmes, alertés vers 7h, ont immédiatement rejoint les lieux. Ils ont remonté les corps sans vie et le deux-roues. Celui-ci a subi de graves dommages. Un des défunts a eu une jambe cassée et le visage écorché.

Larmes

Selon la gendarmerie, la moto appartenait à Mamy Harivola. Le véritable motif de leur tour nocturne sur la rocade, en direction d’Ivato, reste inexpliqué, car ils habitaient tous à Ambohimirary, dans le cinquième arrondissement. Les gendarmes, accompagnés du médecin-chef du centre hospitalier de base, niveau II, d’Ambatolampy Tsimahafotsy, ont conclu et attribué la cause de cette sortie de route à un excès de vitesse. « Ils roulaient sur une longue ligne droite depuis Tsarasaotra. Ils ont raté la bifurcation et percuté de plein fouet le pilier en béton d’un panneau publicitaire. Suite au choc, ils se sont retrouvés dans l’eau, à quatre-vingt mètres de la chaussée », ont-ils décrit. Les dépouilles des défunts ont été récupérées par leurs familles. Depuis samedi, des larmes coulaient et inondaient les réseaux sociaux. « Je ne supporte pas ça…Tous nos projets…C’est dur pour moi…C’est trop tôt. Nous avons à peine commencé. Nooon. Ma vie a besoin de toi. Je suis atterrée. Mon esprit ne veut pas croire. Repose en paix mon amour que j’aime et mon unique. Tu étais si gentil avec moi et m’aimais tant. Je ne t’oublierai jamais », peut-on lire dans un post effondré de l’actrice Valisoa Rajaonasitera, la femme esseulée de Miahy Mionona.