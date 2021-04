Ranty Ernest – « Le sport pour renforcer la défense immunitaire »

Que faire pendant le confinement de fin de semaine ? Pourquoi pas du sport. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’aller en salle. On a une toute autre idée en tête, à savoir faire des exercices physiques à son domicile.

Tant qu’à rester cloîtrer chez soi, autant occuper son temps avec quelque chose de constructif. « Les impacts positifs sont nombreux. Le sport permet d’augmenter le taux de globules blancs et de renforcer la défense immunitaire », confie Ranty Ernest, double cham­pion de Madagascar de moto tout-terrain. Il est parfaitement placé pour aborder le sujet, vu sa condition physique exemplaire.

Il impressionne tout un chacun par son endurance et sa force à chaque course. Le résultat de séances d’entraînement régulières, avec le soutien de son partenaire My Training Box.

Le sport sollicite les différents muscles, de sorte à affiner sa silhouette. Mais en cette période pandémique, c’est surtout l’aspect immunitaire de la chose qui intéresse. Un bienfait pour lequel certains seraient prêts à payer en ces temps difficiles. Et pourtant, c’est totalement gratuit.

Quels ingrédients faut-il mixer pour ce faire ? Une bonne dose de volonté bien évidemment. À cela s’ajoute une tenue adéquate. Chaus­sures de sport, short ou leggings, t-shirt ou débardeur, le choix appartient à chacun. L’essentiel est de se mettre à son aise pour effectuer les mouvements. Mais quels mouvements justement ?

Il est possible d’improviser. « De la marche, de la course à pied à allure modérée ou du vélo », préconise Ranty Ernest. À condition de posséder une cour assez vaste.

D’un autre côté, la présence d’un coach personnel aide énormément. Il est également conseillé d’aller sur « Play Store », pour télécharger une application spécialisée sur son smartphone. « Perdre le gras du ventre », « entraînement des bras », « des muscles abdominaux en 30 jours », l’on en dénombre des centaines. L’application organisera chaque séance, en réglant le timing des exercices et des étirements à la fin. Bref, un véritable coach virtuel, qui propose des directives claires pour atteindre des objectifs précis.