Moramanga – Des produits forestiers illicites saisis

Agissant sur la base de renseignements fournis par une personne digne de foi, l’équipe de la circonscription de l’environnement et des forêts (CIREF) a intercepté un camion transportant des produits forestiers illicites, au cours de la nuit de mercredi. Deux cent soixante-neuf bois carrés se trouvaient à bord du véhicule. Les occupants n’avaient aucun papier concernant le chargement.

Après contrôle, les agents forestiers ont procédé à la saisie et dressé un procès verbal sur les infractions commises. Pour exploitation et transport illégal de produits de forêt, le propriétaire des bois carrés et le chauffeur ont été traduits au parquet près le tribunal de première instance de Moramanga après l’enquête.

Les informations communiquées par la direction régionale de l’environnement et du développement durable (DREDD) d’Alaotra Mangoro révèlent qu’ils ont, tous les deux, été placés en détention préventive. Ils comparaîtront à la barre le 30 avril. « Nous sollicitons la collaboration de tout un chacun pour lutter contre le pillage des ressources naturelles, surtout pendant cet état d’urgence sanitaire. L’objectif est la tolérance zéro face à tout type d’infraction », souligne la DREDD.