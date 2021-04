Messages d’encouragement – Ensemble contre la Covid-19

Un bel élan de solidarité. Face au drame qui frappe le pays, des artistes célèbres, des diverses personnalités de tous les horizons ont tenu à envoyer un message d’encouragement au peuple malgache en général et aux personnels de santé en particulier ainsi qu’aux journalistes. Des messages de réconfort pour remonter le moral en ces temps très durs où des familles sont décimées, les traditions sont bannies, on se débarrasse des morts comme d’une ordure.

Il faut se serrer les coudes pour venir à bout de cette calamité. C’est le moment où jamais où on doit faire preuve d’entraide et de soutien mutuel. L’heure n’est plus aux palabres sans fin, aux critiques à tout vent. Il faut faire face à la Covid-19 qui chamboule toute l’existence.

Ces messages font partie d’un premier jet. Ceux qui veulent bien apporter leur soutien dans cette initiative sont les bienvenus. C’est une forme d’appui à ceux qui sont malades, qui ont perdu des proches, qui sacrifient leur vie au profit de celle des autres… Il est toujours réconfortant de savoir qu’on n’est pas seul, qu’on est soutenu, qu’on n’est pas abandonné. Ce n’est pas la moindre des choses quand votre vie ne tient qu’à un fil.

Baomiavotse Vahinala Raharinirina

À tout le personnel de santé, J’apprécie beaucoup votre dévouement en relevant ce grand défi que notre pays traverse actuellement. Bon courage à vous tous, car votre devoir n’est pas du tout facile.

Au peuple, Faites attention et restez vigilant car chaque vie est unique. Mettez toujours votre masque bucco-nasal, lavez souvent vos mains, respectez la distanciation sociale. Attention, la maladie due au coronavirus ne se voit pas sur le visage de vos proches, de vos amis, de vos collègues.

Aux journalistes, J’apprécie votre travail de toujours donner des informations et votre courage d’affronter le virus, car beaucoup parmi vous sont déjà tombés à cause du coronavirus. Et même si nous sommes en confinement et en état d’urgence sanitaire, continuer à le faire car la population a besoin d’être informée. Elle a besoin qu’on leur donne de l’espérance qu’un nouveau matin attend Madagascar. J’ai confiance en vous.

Mihaja Rasoanaivo

Être à l’écoute de la situation actuelle et l’apprécier jusqu’à la fin sans aucun regret. Partager la joie et l’amour, et même ce simple sourire que l’on arbore. Car donner rend plus heureux que recevoir. Ce n’est pas facile d’affronter les difficultés, mais il faut lutter pour vaincre. Considérez de la même façon le combat auquel nous sommes confrontés actuellement. Je souhaite une bonne santé aux malades, et que tous restent vigilants pour que nous sortions tous vainqueurs.

Andry Andriamandroso (Doctorant en science de l’éducation , Université de la Réunion)

Mot d’encouragement pour tout le peuple malagasy dans ce combat contre la Covid-19. Le temps est venu de montrer la solidarité et l’union, mais surtout de prier et de nous entraider. Que Dieu nous protège et bonne santé à tous.

Mandimby Ny Aina RAMAHAVALISOA (Entrepreneur Allemagne)

Ry Malagasy mpiray tanindrazana, fotoana tahaka izao no mila anehoana ny firaisankina antsika, andao hifanome tanana sy hifanampy mba tsy ho resin’ity valan’aretina ity ny firenentsika. Andao aseho fa vitantsika ny miatrika ity aretina ity, andao hifanoro sy hifampiaro ka ho hita taratra indray amintsika izany hoe Malagasy miray hina.

Solofoniaina Mampiray (entrepreneur culturel, Isaray Cultural consulting)

…Regardons le côté positif de cette situation. On a largement le temps de créer et d’offrir à nos chers publics le meilleur de nous-mêmes et de nos créations… Toute chose a une fin… Tenez bon, mes amis.

Jean Andrianaivo Ravelona (Peintre – en France)

Le confinement est très utile, aussi bien pour se protéger soi-même que pour les autres: port de masque, distanciation, etc. Les militaires devraient jouer le rôle des « mpampianatra » au lieu d’ exécutants aveugles de consignes. Les autorités sont invitées à écouter les vraies réalités et d’en trouver les bonnes solutions. Pour les artistes, je les encourage à créer, à exprimer leur ressenti a travers leurs œuvres. «L’art, c’est le plus court chemin de l’homme à l’homme», disait Andre Malraux

Les journalistes sont comme les portraistes d’art qui ont la mission de rendre la bonne ressemblance du sujet; merci aux journalistes de pouvoir passer les vraies réalités. Les médecins sont les sauveurs de vie après Dieu. Il leur faut effectivement des moyens suffisants pour assumer leur mission si nous sommes vraiment des croyants. Pour les collectionneurs de mes œuvres de peinture, ils ont l’avantage de pratiquer le « Ay Fanahy Therapy », une relaxation devant les œuvres pour positiver le stress et se renforcer de leur défense immunitaire. En somme, tout un chacun est responsable face à la Covid-19. Malgré cette pandémie, ne cessons pas d’innover, de créer de nouvelles idées utiles pour le bien de chacun et de la société entière.

Lalatiana

Ho an’ny Malagasy rehetra any an-tanindrazana, miaina anatin’izao hamehana ara-pahasalamana izao ary miady amin’izany : ny marary, ny mpitsabo, ny niharampahoriana, ny manampy rehetra… :

Izay miseho any, tena misy fa tsy nofy, Raha marary ianareo, izaho koa aty farofy, Misy miady saina koa ? Tena tsapako anaty, Satria anie isika ireto, iray aina iray vatsy ! Na ny any na ny aty, ilay ady itambarana, Ny mifanampy, nde hatao, tondrozotra iray arahana Ny miaro tena, adidy, raha tiana koa ny havana Fa ny mitsinjo mpiara-belona, fitiava-tanindrazana! Ireo tsy mitsitsy ny ainy, fa manao izay ho afany, Ankasitrahana indrindra, hivaly soa anie ny asany ! Izay manampy tsy voatonona, tsy adino fa deraina, Tsy misy tokony hisorona, fa asa soa, vonjy aina ! Koa dia hatrakao ny loha, sikino foana re ny hery, Misy miahy ianareo, fa tsy hoe miady irery… Ilay rahona matevina, mbola hisinda ihany izany, Fa ny tanamasoandro, hipariaka indray andro any!

Sayda (chanteur)

Je suis de tout cœur avec tous ceux qui se trouvent dans le milieu culturel à Madagascar et je partage votre lutte. Pas seulement ceux que l’on voit souvent sur scène ou à la télévision, ,mais surtout ceux qui travaillent et vivent dans ce domaine, qui soutiennent, loin des projecteurs, tous les artistes. La période que nous vivons actuellement est très dure. Courage et restez vigilants pour avoir une longue vie. À tous les amis journalistes également, surtout de la presse écrite, je partage aussi votre préoccupation à partager toutes les informations et connaissances dont le peuple a besoin en cette période si dure pour nous.

Denise (chanteuse)

Le confinement protège notre entourage et nous-mêmes de la maladie. Et notre solidarité à respecter les mesures de confinement y mettra fin rapidement.

Black Nadia

Au people Malgache, Je tiens avant tout à témoigner que le coronavirus existe bel et bien. Aussi devons-nous faire très attention, car il ne suffit pas de mettre un cache-bouche : ce masque doit être propre et changé tous les jours. À chaque fois que vous revenez à la maison, il faut avant tout prendre une douche, tout au moins se laver, puis changer de vêtement, car durant cette sortie vous avez peut-être rencontré un porteur du virus. Personnellement, je porte un cache-bouche même à la maison ! Peuple malgache, préservez votre vie et celle des autres, respectez strictement les mesures sanitaires pour éviter que le confinement ne se prolonge.

Au personnel soignant, Grand merci à vous tout car vous vous donnez corps et âme à votre profession, négligeant même vos épouses, enfants, familles. Vous êtes vraiment patriotes, vous êtres comme un dieu qui aide et guérit les malades. Courage à vous !

Aux journalistes, Vous êtes aussi comme le personnel médical et paramédical, en partageant les informations que nous pouvons lire, écouter, voir quand nous restons confinés à la maison. C’est comme si vous plongez dans des flammes brûlantes, car vous ne vous contentez pas d’écrire, vous allez sur le terrain pour avoir les informations à la source. C’est aussi une forme de patriotisme, aussi longue vie aux journalistes.

Mirado RAKOTOHARIMALALA (Secrétaire Général Orange Pro League)

Mes sincères encouragements à tous ceux qui œuvrent dans le monde du sport, notamment du football local à Madagascar. Depuis mars 2020, nous avons fait face à la pandémie. Nous sommes des sportifs, des compétiteurs, des combattants. Malgré tout, nous restons debout, nous nous adaptons à toutes situations, et nous vaincrons. Protégeons-nous et restons positifs.

Rolph (chanteur)

Les journalistes sont la seule source d’information (qui est primordiale en ce moment) FIABLE pour le peuple, par le peuple, car ils font partie du peuple.

VERNIER Georgii (Président de la Fédération de Bodybuilding à Madagascar)

Depuis un an, on vit cette crise sanitaire, le monde s’est arrêté, les économies mondiales sont en arrêt, les loisirs ne sont plus comme avant , la vie est en pause et le sport est touché de plein fouet ! En tant que sportif je vous encourage de ne pas baisser les bras. Le monde commence à tourner comme avant, les activités sportives aussi , et il ne faut pas oublier que les sportifs ne baissent pas les bras après des échecs ! Courage à tous les sportifs ! Soyons toujours vigilant, le virus circule encore Madagascar n’est pas encore à l’abri. Appliquez toujours les gestes barrières !

RAPO Nichols Nakany Atlas (Artiste)

Certes la situation actuelle que nous vivons est pénible mais POSITIVONS .Essayons de nous focaliser sur ce qu’il y a de positif dans chaque situation, si on cherche bien, on trouve ! Apprenons des nouvelles choses, sortons un peu de notre zone de confort et même ne serait ce que des petites choses , un sourire, la joie d’être en famille. Acceptons ce qui ne peut être changé et égayons le reste . Bref, on est tous dans le même bateau et la vie ce n’est pas d’attendre que les orages passent ,c’est d’apprendre à danser sous la pluie . Donc fais de ton mieux pour être la personne la plus heureuse possible.