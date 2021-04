Mahajanga – Les cultes dominicaux retransmis sur les radios

Face à la fermeture des édifices cultuels, dont les mosquées, en raison de l’état d’urgence sanitaire durant les quinze prochains jours, les différentes églises chrétiennes ont déjà programmé des cultes en direct par le biais des stations radio locales à Mahajanga.

Pour l’Église catholique de Mahajanga, la retransmission des cultes a commencé jeudi et se fait tous les jours à 6 heures du matin sur les ondes de la Radio JRDB 91.2 FM. La retransmission de la messe débutera à 9 heures du matin.

Concernant les Églises réformées de la FJKM, le président du Synode régional de la SPBV 17 Boina vaovao et les pasteurs célèbreront deux messes en direct de la radio Fahazavana 88.6 FM à 6 heures du matin et à 9 heures, ce dimanche 25 avril. Tous les jours, l’émission Pain quotidien (Mofon’aina) débute à 5h 30, et ce depuis la création de cette radio à Mahajanga, en 2005.

Mariages annulés

« Les cultes matinaux dans les temples FJKM, à partir de 5h30, sont tous annulés depuis lundi. Des foyers de cellule de prière, créés dans les différents secteurs des fokontany (« Von­dron’olona miara-mivavaka » ou VOMM) depuis plusieurs années, sont devenus les lieux de prière quotidiens depuis lundi et pendant quinze jours. Ainsi, au lieu de rejoindre les lieux de culte habituels, chaque famille transformera son foyer en petite chapelle, comme on peut le lire dans Jérusalem, selon Actes 1/8b ; vous serez mes témoins à Jérusalem », déclare Rivoarisoa Andriamamonjy, président synodal FJKM Boina vaovao.

Les réunions de toutes les branches et associations dans chaque paroisse et de toutes les activités sont aussi suspendues, sur ordre du président synodal, face aux mesures sanitaires. Les mariages et baptêmes prévus ce dimanche sont aussi annulés.

Quant aux musulmans, ils se regroupent à domicile pour la prière quotidienne, surtout pendant ce mois de Ramadan. Mercredi, les autorités locales ont convoqué au bloc administratif, siège de la région Boeny, tous les responsables de ces lieux de cultes tant chrétiens et musulmans que traditionnel au doany.