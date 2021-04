Diplomatie – L’ambassadeur russe a la bougeotte

Une diplomatie active. Le style de Andreev Andrey Vladimirovich, nouvel ambassadeur de Russie, tranche avec celui de son prédécesseur.

Le nouveau numéro un de la représentation russe à Madagascar a présenté ses lettres de créance à Andry Rajoelina, président de la République, le 7 avril. Depuis, il a été particulièrement actif, avec des séries de rencontre avec quelques-uns de ses homologues. Hier, le diplomate russe a effectué une visite de courtoisie auprès de Herimanana Razafima­hefa, président du Sénat.

Pareille démarche diplomatique est assez inhabituelle de la part de l’ambas­sade de Russie. Stanislav Akhmedov, ancien ambassadeur russe, était en effet, relativement discret.

Ceci, bien qu’il ait été le doyen du corps diplomatique. Durant son mandat dans la Grande île, la représentation russe a privilégié les démarches en coulisse, semblant éviter les radars des médias. Le nouveau locataire du vase domaine d’Ivandry, semble opérer un changement de style.

Un éventuel appui de la Russie dans la lutte contre le coronavirus. Le renforcement de la coopération entre le Sénat et le Conseil de l’assemblée fédérale de la Russie. Ce sont les sujets discutés, hier, au palais de verre d’Anosy.

Un dossier houleux pèse, toutefois, sur les relations russo-malgaches. Il s’agit du cas de la société Kraoma. Le contrat entre l’État et la multinationale russe qui a pris en main cette entreprise est opaque.

Le partenariat entre la multinationale russe et Kraoma a été officialisé quelques mois avant la présidentielle de 2018. Une collaboration qui a pris l’eau et a pris fin près d’un an plus tard.

À part cette affaire, l’intérêt particulier, voir la tentative d’influence de l’élection présidentielle par des russes a, également, fait des vagues dans les relations russo-malgaches.