Consommation – Les commerces pris d’assaut avant le confinement

Les marchés, les grandes et les moyennes surfaces, bondés, avant le confinement total de deux jours. Hier, ils étaient ouverts, jusque tard, dans la soirée. Plusieurs ménages n’ont pu faire l’achat des produits qu’ils consommeront pendant ce weekend, que lorsqu’ils rentraient du boulot. Beaucoup sont rentrés bredouilles. Les étalages des commerçants de légumes, ceux de bouchers étaient vides dès la fin d’après-midi. Les rayons de certains supermarchés étaient pris d’assaut. « On a épuisé assez vite nos marchandises, ce jour. Nos clients ont acheté, dès aujourd’hui, ce qu’ils auront besoin, samedi et dimanche », indique Josiane, une vendeuse de légumes à Mahazo.

Ceux qui n’ont pas pu faire leurs emplettes, hier, doivent s’accommoder avec les produits qui existent sur les étals des épiceries de proximité. Les épiceries sont les seuls commerces autorisés à ouvrir et jusqu’à 13 heures, ce jour et demain. On ne pourra pas faire ses achats, au-delà de ces épiceries de proximité. D’ailleurs, les autres lieux de commerces comme les grandes surfaces, seront fermés. Une seule personne par ménage sera autorisée à sortir, pour effectuer les courses.

La région d’Analamanga précise qu’il sera formellement interdit de circuler sur toute l’étendue d’Analamanga, aujourd’hui et demain, quelque soit le motif. Cette mesure s’applique aussi bien pour les véhicules que pour les piétons. Sauf pour les malades ou ceux qui vont se rendre vers les pharmacies. Les taxi-villes ont le feu vert de circuler, ce weekend, pour transporter les malades.