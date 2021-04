Bilan coronavirus – Un record de sept cent nouveaux cas

Le coronavirus sévit de plus belle. Le nombre des porteurs du virus de Covid-19 dont la vie est en danger, augmente à un rythme effréné. Trois cent quatre vingt dix sept patients développent les formes graves de la maladie à coronavirus, selon le bilan épidémiologique du 22 avril. Un record, depuis le début de cette épidémie. La maladie dégénère très vite en forme grave, avec la circulation du variant sud-africain. Il n’y a pas que les personnes vulnérables qui développent les formes graves, avec ce variant. Des jeunes, sans comorbidités, sont touchés et en meurent. Le centre régional de commandement opérationnel (CRCO) à Diana a rapporté, hier matin, qu’un homme de 44 ans, sans comorbidité, a succombé au coronavirus dans cette région.

Le virus tue encore et encore. À la date du 22 avril, neuf décès sont recensés, à Analamanga, à Atsinanana, à Ihorombe et à Vakinankaratra. Ce qui porte à cinq cent quatre vingt-huit le cumul de décès lié au coronavirus, entre 20 mars 2020 et le 22 avril 2021.

Débordées

Ces près de quatre cent cas graves se trouvent, principalement, dans la région d’Analamanga, qui est l’épicentre de l’épidémie. Les hôpitaux des régions comme Diana, Boeny, Sava, ont aussi des formes graves. Avec cette explosion des malades qui ont besoin d’oxygène, les structures de prise en charge sont débordées. Les hôpitaux sont saturés. Même difficulté dans les centres de traitement Covid-19 (CTC) qui ont été ouverts pour renforcer la capacité d’accueil des hôpitaux. Ils ont été prévus pour prendre en charge des cas modérés, mais avec la forte hausse des cas graves, les CTC-19 accueillent des patients dont les poumons ont été atteints. Les hôtels médicalisés qui prennent en charge les formes modérées, affichent, également, complets.

Les nouveaux porteurs du virus détectés continuent à augmenter. Sept cent six nouveaux cas de Covid-19 s’ajoutent au nombre des personnes en traitement, qui s’élève à six mille cinq cent trente cinq, à la date du 22 avril. Les cinq cent cinquante- trois ont été détectés dans la région d’Analamanga. Les cent cinquante se trouvent à Atsinanana, à Dianà, à Alaotra-Mangoro, à Matsiatra Ambony, à Sava, à Atsimo Andrefana, à Vatovavy Fitovinany, à Menabe, à Amoron’i Mania, à Anosy, à Ihorombe, à Itasy et à Betsiboka.

Le taux de positivité est de 37%. Il y a des morts, il y a des formes graves, il y a des nouveaux cas, mais des malades guérissent, également, de ce t te maladie. Quatre cent quatre vingt quatorze ont été déclarés guéris, le 22 avril.