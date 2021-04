Basketball – FIBA U15 Skills Challenge : Moins de matches, plus de chance

Madagascar participe pour la première fois au «Fiba U15 Skills Challenge».La phase qualificative continentale était initialement prévue ce week-end. C’est une compétition à distance durant laquelle des équipes nationales de chaque pays exhibent leur habileté technique au basketball.

Le nombre de matches est revu à la baisse car trois pays se sont désistés au dernier moment. Dix-sept pays étaient au début enregistrés chez les garçons et seize chez les filles mais l’Éthiopie, Maurice et la Namibie ont retiré leurs engagements à quelques jours de la compétition. Madagascar évolue dans le groupe B chez les garçons. Après le désistement de l’Éthiopie dans ce groupe, les Ankoay n’ont disputé hier que quatre matches contre l’Angola, l’Ougan­da, le Cameroun et la Zambie.

Qualificatif

Du côté des filles, il ne reste que treize équipes engagées contre seize initialement. Dans la poule A, Mada­gascar n’a joué que trois rencontres face à l’Égyp­te, le Zim­babwe et la Guinée. La décrue du nombre de participants est synonyme de plus de chance pour les Ankoay.

«Ils ont fait une bonne prestation», fait remarquer le coach national des garçons, Angelo Ravelonirina dit «Big».

La Fiba a nommé l’arbitre international, Tojonirina Andriamanantsoa, pour homologuer et valider le bon déroulement de la compétition. «Compte tenu du tournage avancé d’un jour pour Madagascar par rapport aux autres pays, les vidéos seront envoyées à l’organisation qui va par la suite les visionner en simultané avec celles des au­tres pays de notre groupe», explique Tojo Hery Rasamoe­lina, superviseur de l’équipe masculine. Si la qualification africaine est prévue les samedi 24 et dimanche 25 avril, la Fédération malga­che de basketball a dû intervenir auprès de la Fiba et avancer d’un jour de tournage vidéo au terrain Firai­sankina des 67 ha du fait que la capitale est en confinement total le week-end.

Une décision suite à l’intervention télévisée du président de la République de ce dimanche. Les résultats seront communiqués vers début mai. Cette phase continentale est qualificative à la compétition mondiale «Global Skills Challenge» programmée au mois d’octobre. Les six pays les mieux classés du continent se qualifieront au Mondial. Trente deux équipes des cinq continents participeront à ce sommet mondial.