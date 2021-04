Athlétisme – Challenge FMA : Patrice surprend, Koloina confirme

Les amoureux de la discipline ont été gâtés. Le spectacle était au rendez-vous hier après-midi, deuxième et dernière journée du Chal­lenge FMA au stade d’Ala­robia. L’athlète du Cosfa Analamanga, Patrice Reman­dro, champion national en 2017, a fait son comeback en surprenant les favoris de l’épreuve phare, celle du 400m.

Patrice a franchi en premier la ligne d’arrivée en bouclant la distance en 48’’3. Il a devancé Vavara Cléot du Groupe Siteny Atsimo Andrefana (48’’7) et le double médaillé d’or des derniers Jeux des îles, Lorin Damien Razanandrafomba du Cospn Analamanga (49’’0). «J’étais tout simplement supérieur en termes d’endurance et au sprint final », a mentionné Patrice, bénéficiaire du stage de haut niveau en Chine en 2018.

Chez les filles, Koloina Raherinaivo de 3FB Anala­- manga confirme sa suprématie. Elle a largement devancé ses concurrentes avec un chrono de 56’’8, talonnée par deux athlètes du Taf Analamanga, Orielah Djedidia (1’02’’8) et Rojo Randriamazaoro (1’03’’7).

En 400m haies, Bezara Jean Robert de HTTA a domi­né les débats en bouclant le tour de piste avec obstacles en 52’’5 face à Lalaina Rako­ton­drabe du TAF (53’’3) et Mandaly Blanc Pierre du Cosfa (58’’5). Toujours en courses de vitesse, Frederick Rakotonirina de 3FB a remporté l’or du 100m (10’’5) chez les garçons et Haingo Razanajafy chez les filles (11’’9). Au 110m haies, Be Ibrahim du HTTA Diana (14’’7) s’est imposé face à Zelasy Victor du Cosfa (15’’0).

En courses de demi-fond, Hervé Patrick de Cosfa s’est hissé sur la plus haute marche du podium du 3000m (8’57’’0) chez les hommes et Emma Solofonjanahary chez les dames (10’42’’4). Quant aux résultats de l’heptathlon, Cynthia Félicité du GST a terminé largement en tête aux termes des sept épreuves combinées durant les deux journées avec un cumul de 4421 points.

Anouchak du Cospn s’est contentée quant à elle de la seconde place (4068 points). Rideau sur la première compétition officielle sur piste, les championnats nationaux sont programmés à la mi-juin sauf annulation en raison de la crise sanitaire.