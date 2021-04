Ambaniala Itaosy – Un Guinéen dealer d’héroïne arrêté

Un Guinéen a été arrêté par la police des Stupéfiants (STUP), jeudi matin, à Ambaniala Itaosy. De l’héroïne empaquetée a été retrouvée dans le coffre de sa moto et dans sa maison.

Drogue dure. Un Guinéen, âgé de 39 ans, a été attrapé par la police des Stupéfiants (STUP), avant hier, à 7h30 du matin, à Ambaniala Itaosy. C’est un dealer d’héroïne, selon les informations judiciaires. La police a été avisée de ses activités illégales par un informateur. Celui-ci a révélé qu’il vendait de l’héroïne dans le quartier.

Depuis quelques jours, des hommes ont été déployés pour surveiller le principal suspect avant de procéder à son arrestation. Jeudi matin, le trentenaire est sorti de chez lui. C’est alors que les policiers l’ont capturé. Ils l’ont tout de suite fouillé. Ils ont trouvé dans le coffre de son deux-roues de l’héroïne qu’il comptait livrer dans la journée. Il a été ramené à la maison pour poursuivre la perquisition.

Une autre quantité d’ héroïne, pesant soixante huit grammes, a été découverte chez le Guinéen. Il a été embarqué jusqu’aux locaux de la STUP, à Anosy pour être questionné. Il a fini par avouer.

D’après lui, il avait acheté la drogue à Tanjombato, le gramme à 20 000 ariary. Il revendait à Itaosy, le gramme pour 25 000 à 30 000 ariary. Au terme de sa garde-à-vue, hier, le dealer a été envoyé au parquet dont la citation est attendue, selon les dernières informations recueillies.

En février, une cachette de dealers, où se passaient de la vente et de la consommation d’héroïne et de cocaïne, a été localisée par la STUP. Huit individus dont trois femmes et un ressortissant nigérien, le cerveau de l’affaire, ont été pris sur le fait.

Du matériel d’administration de drogue en poudre a é té saisi avec 2,56 grammes d’héroïne et 2,98 grammes de cocaïne. « C’est dire que la consommation et le trafic de drogue dure infestent la capitale, sources de l’insécurité dont principalement le crime. Plusieurs jeunes, collégiens et étudiants, se sont livrés à ce marché noir et ont déjà été envoyés en prison. Certains Africains sont parfois les têtes pensantes de l’affaire », confie une source policière.