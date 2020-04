Vakinankaratra – Trois millions de jeunes plants mis en terre

En vue d’atteindre l’objectif de reverdir la Grande île et dans le cadre de la préservation de l’environnement,la région Vakinankaratra, par le biais de la direction régionale de l’Environnement et du développement durable (DREDD), en partenariat avec diverses entités et organes publics et privés, a pu planter environ trois millions de jeunes plants au cours de la présente campagne de reboisement.

Produits au sein de la pépinière de la DREDD à Mandaniresaka Antsirabe, ces jeunes plants ont été, par la suite, distribués gratuitement à la population de la région, notamment ceux du district d’Antsirabe I et d’Antsirabe II, laquelle a montré une grand enthousiasme pour cette activité juste avant l’ouverture officielle de la campagne jusqu’au mois de février.

La mise en terre doit être réalisé à la mi-mars, et ceux qui ont effectué des reboisements doivent actuellement entrer dans la phase de suivi et entretien”, a noté Tojotsara Ratefason, directrice régionale de l’Environnement et du développement durable du Vakinankaratra.

Outre le suivi de la pousse des plants avec éventuellement un regarnissage, la mise en place des pare-feu et des clôtures afin d’éviter l’intrusion des animaux comme les bœufs dans le terrain de plantation doit ainsi être effectuée en cette période. «Des techniciens de la DREDD effectuent effectivement le suivis dans les terrains et sites de reboisement pour évaluer et pour assurer la réussite des plantations. Toutefois, les gens ne doivent pas les attendre pour prendre soin des jeunes plants qui leur ont été distribués gratuitement et qui leur appartiennent donc», a précisé la DREDD du Vakinankaratra. Elle a aussi fait remarsuer que seules 4% de la région sont actuellement couvertes de forêt, suite à des exploitations excessives du bois, tant par les grandes sociétés que pour les ménages.