Prospérin Tsialonina – « Réinventer les activités des entreprises »

Que faire face au marché réduit et aux infortunes du transport en cette période de confinement. Le fondateur de Tsialonina Consulting avance quelques propositions.

Le confinement fait perdre de l’argent et du travail aux petites et moyennes entreprises. Tsialonina Consulting avec le groupe Kentia Holding, a mené une enquête en ligne auprès de 152 Start-ups et PME entre le 25 mars et le 15 avril. Il en ressort que 73, 7% n’ont pas assez de moyens financiers pour fonctionner sans vendre sur une période de trois mois. 84, 9% des entrepreneurs pensent qu’il est fort probable qu’ils réduisent le nombre de personnel. « L’échantillon pris dans cette enquête n’est pas très grand et ne peut donc pas obligatoirement être généralisé. Toutefois, on peut dire qu’elle reflète le contexte dans lequel vivent nos entrepreneurs actuellement. 97, 4% des opérations des petites entreprises sont affectées par les impacts du Covid-19», explique Prospérin Tsialonina, Fondateur du cabinet Tsialonina Consulting et de Kentia Holding, un groupe de sociétés de services aux entreprises.

Face à cette nouvelle situation à laquelle, beaucoup d’entreprises n’ont pas anticipé, des questions ouvertes ont été formulées et les réponses recueillies amènent l’entrepreneur à suggérer quelques points. Il propose entre autres la redynamisation des coopératives.

Individuel

«L’enquête énonce que 34, 2% des entrepreneurs optent pour le regroupement pour négocier au nom de tous. Je prendrais l’exemple des petits pêcheurs de Morondava. Le kilo de poisson se vend à un prix dérisoire de 2000 à 3000 ariary au marché de la capitale du Menabe, faute de marché à Antsirabe ou Antananarivo, où ils se vendent à pas moins de 12 000 ariary. Ces pêcheurs sont confrontés à des problèmes logistiques vu qu’ils ont toujours collaboré avec les taxis-brousse pour transporter leurs produits jusque dans la capitale. Ils n’ont pas de gros moyens d’équipements frigorifiques et de logistiques et emmènent eux-mêmes leurs produits à Antananarivo », décrit Prospérin Tsialonina.

Les mesures économiques de mitigation prises par l’Etat ne conviennent pas toujours à tous les cas. Des mesures individuelles partico-pratiques sont ainsi avancées. « Il faut carrément réinventer. Un représentant du ministère du Commerce par exemple peut accompagner logistiquement les coopératives dont des représentants montent à Tana pour vendre les produits. Les moyens de transport, la chaîne du froid, l’écoulement des produits et le retour vers Morondava doivent être assurés ensemble avec ce représentant du Commerce et ceux des coopératives de pêcheurs », suggère-t-il.

Accorder ensuite quelques jours pour écouler les produits quitte à faire du porte-à-porte. 92% des enquêtés jugent le contact direct avec les clients important. La centralisation des commandes et des ventes se présente également comme une alternative au marché réduit. Des suggestions qui pourraient être relayées pour d’autres secteurs tels que l’élevage de poules pondeuses. Le kilo se vend à 4000 ariary actuellement au marché d’Isotry.