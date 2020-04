Prévention – Le port de masque négligé

Les personnes qui portent un masque pour se protéger contre le Covid-19 sont peu nombreuses par rapport à celles qui n’en portent pas dans les rues, dans les marchés, ainsi que partout dans les lieux publics de la ville d’Antananarivo. Le port d’une couverture du nez et de la bouche est de plus en plus négligé. « J’étais estomaquée lorsque j’ai fait mes achats au marché d’Andravoahangy, ce matin (ndlr : hier). À peine si j’ai croisé des personnes avec un masque »,réagit Fehizoro Randriananja, une mère de famille.

Certains ont bien conscience du risque auquel ils s’exposent, mais n’auraient pas le choix. « L’Etat a dit que des masques seront disponibles dans chaque fokontany, cette semaine. Nous attendons cette distribution, car nous n’avons pas le moyen d’en acheter plusieurs. On doit le changer souvent, non ?», indique Jean Marie Rabemanantsoa, un père de famille habitant à Nanisana. De nombreux présidents du fokontany dans la commune urbaine d’Antanarivo affirment que jusqu’à hier, ils n’ont pas reçu de lots de masque. « Des masques ont été offerts lors de la distribution de la tisane covid-organics. Mais il n’y en avait pas assez pour tout le monde. Je n’ai vu que quarante cinq pièces distribuées par des éléments de forces de l’ordre », indique un responsable du fokontany à Nanisana. À Manarintsoa Atsinanana, deux cent cinquante pièces ont été distribuées.

D’autres croient aux « vertus » du « covid-organics ». « Pourquoi est-ce encore nécessaire de porter un masque? La tisane ne protège-t-elle pas contre cette pendémie ? N’est-ce pas pour cette raison qu’on nous l’a fait boire ?», s’interroge un autre père de famille.

Le port de masque est, pourtant, obligatoire pour ceux qui sortent de chez eux. D’ailleurs, les professionnels de santé le recommandent, fortement, tout comme les gestes de barrière, afin d’éviter la propagation du coronavirus.

Le Président de la République, Andry Rajoelina, a déclaré, le 19 avril, que ceux qui ne portent pas de cache-bouche seront astreints à des travaux d’intérêt général. À savoir, des travaux de jardinage, de balayage ou de nettoyage de rues, d’établissement scolaire. La question est : qui va fournir les ménages précaires? Selon un médecin, une personne doit disposer de trois masques. Ainsi, elle pourra le remplacer souvent dans la journée. Un masque confectionné coûte entre 1 500 ariary et 4 000 ariary.