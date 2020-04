Global Startup Weekend – Projets de lutte contre le coronavirus

Les startupers se réveil­lent même en temps de confinement. Techstars en partenariat avec l’Institut international de sciences sociales lance «Global Startup week-end-Covid-19 Online Madagascar». Pour cette première édition spécialisée dans la lutte contre le coronavirus, toutes les catégories de projets sont prises en compte. « Toutes les personnes qui veulent y participer sont les bienvenues. Tout le monde peut postuler mais pas forcément des personnes dans le domaine de startup. Par exemple, une informaticienne a postulé et projette d’ouvrir une application dédiée à la santé. La participation n’est pas limitée. Trente- cinq projets ont été reçus. Vingt-cinq seront sélectionnés », explique Alimalala Diamondra Randriantsi­ferana, responsable de formation à l’Institut internationale de sciences sociales.

Les porteurs de projet sont invités à cet événement de 54 heures de travail autour d’une seule et unique cause qui est de combattre le coronavirus. Les participants développeront des prototypes qui pourraient résoudre certains défis posés par cette pandémie. Ils présenteront d’abord leurs idées dans un pitch de 60 secondes ce jour. Le 25 et 26 avril, ils seront divisés en groupe de travail. Des coaches les accompagneront en ligne pour les conseiller et coacher. Les participants finaliseront les dossiers et soumettront leurs idées appuyés par des vidéos le 27 avril. Les dix meilleures équipes feront une démonstration virtuelle de leur projet la soirée de cette journée.