Environnement – Les objectifs de reboisement 2020 maintenus

Impact minime. La situation d’urgence sanitaire aura tout de même épargné des secteurs clé comme l’environnement et les campagnes de reboisement. Ce constat a été annoncé hier par les responsables de l’association « Graine de vie » à Sabotsy Namehana lors d’une opération de donation effectuée par ces derniers en soutien au plus démunis dans cette zone d’Antananarivo. « L’année dernière, nous avons pu planter dix-neuf mille arbres sur tout le territoire national. L’objectif pour l’année en cours est maintenu pour dépasser les performances de 2019 », assure Onjatiana Ravoninjatovo, directrice de communication de Graine de vie. Une façon pour cette responsable d’expliquer que les cent trente-deux pépinières réparties dans seize des vingt-deux régions fonctionnent à plein régime malgré la situation d’état d’urgence sanitaire imposée par le Covid-19. « Notre activité n’est pas impacté par les mesures de confinement dans la mesure où nos collaborateurs, qui sont près d’un millier, travaillent dans les zones sont restées hors d’atteinte du Covid-19 jusqu’à présent », rassure Onjatiana Ravoninjatovo. L’état malgache a initié en 2019 un vaste programme de reboisement prévoyant la plantation de soixante millions d’arbres et la création de nombreuses pépinières. Un objectif qui reste encore réalisable malgré les mesures sanitaires qui prévalent actuellement. Objectif qui procure un salaire journalier à des milliers de personnes.