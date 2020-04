Donation – Trois tonnes de poissons pour les sans-abri

Les dons affluent au sein de la Commune urbaine d’Antananarivo. Le secteur privé continue d’appuyer la CUA dans la réinsertion sociale des sans-abri de la capitale. La société Sopromer du groupe Refrige­pêche de Madagascar a offert trois tonnes de poissons Trois dents. La remise de ces dons s’est déroulée hier à l’Hôtel de Ville Analakely. Ces poissons de grande qualité sont issus des captures de la dernière marée de la flotte crevettière du groupe Refrige­pêche de Madagascar. Ils seront livrés durant deux mois au profit des centres d’accueil de la CUA dont deux cent kilos par semaine. « Deux cent kilos de poissons au profit des centres d’accueil des défavorisés et des équipes de la CUA qui s’occupent de ces personnes. C’est une opération de solidarité d’apporter des protéines de qualité», affirme Eric Douhéret, directeur général délégué du groupe Refrige­pêche de Madagascar. Huit cent sans-abri sont réinsérés dans deux centres à Nanisana et à Anosizato. Tous les moyens de survie sont sous la responsabilité de la Com­mune. Bon nombre de bienfaiteurs ont déjà offert des dons non surtout matériels. Ces personnes défavorisées ont besoin de tout ce qui est nécessaire.