Conjoncture – Les centres commerciaux groggy par Covid-19

«Nous sommes actuellement en train d’étudier les solutions adéquates afin de soulager nos locataires, de leur permettre de rebondir», indique un responsable du centre commercial Akoor’digue. Le secteur du commerce de détails d’articles non alimentaires et médicaux a été frappé par les mesures de confinement. Les enseignes dans les centres commerciaux ont notamment dû fermer leurs portes pendant un mois. «Nous sommes dans le même bateau et il s’agira de s’adapter au mieux afin que tout un chacun, bien que frappé de plein fouet par la crise, puisse gérer l’après Covid-19», poursuit notre interlocuteur sans pour autant indiquer les mesures prises. «Nous devons tenir compte de plusieurs paramètres et réduire les charges dans la mesure du possible. Les mesures de confinement ont en effet touché plus d’enseignes que d’autres», poursuit-il. Avec le déconfinement progressif, le centre commercial a pris quelques dispositifs comme la distribution de cache-bouches et la désinfection systématique des lieux sans exception . Akoor’digue a apporté sa contribution à la lutte contre la pandémie en livrant hier au Centre de commandement opérationnel Covid-19 des médicaments et des équipements médicaux.