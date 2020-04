Betafo – Des infrastructures achevées à 60%

Malgré la situation d’urgence sanitaire à la quelle le pays est soumis actuellement, les travaux de construction en vue de développer la région Vakinankaratra avancent bel et bien. Plus de 60% des travaux de construction de diverses infrastructures dans le district de Betafo sont actuellement achevés et les entreprises en charge de les construire ont encore deux mois pour finaliser les travaux.

Il s’agit en effet de la construction du terrain dans la capitale du district,du centre agricole de référence dans la commune rurale d’Andranomafana et de l’EPP de référence dans la commune rurale de Soavina. Incluses dans le projet présidentiel pour le district de Betafo, ces infrastructures répondent aux besoins de la population locale, laquelle a, pendant longtemps, vécu ignorée des responsables étatiques mais a soif de développement.

Outre le terrain de sport qui va évidemment aider les jeunes à développer leur talent et l’EPP de Soavina qui va accueillir six cents élèves, le centre agricole de référence, d’une capacité d’accueil de 600 étudiants, sea bénéfique aux jeunes du district, en majorité issus des familles d’ agriculteurs.

D’autres nouvelles infrastructures sociales et économiques qui répondront aux besoins de la population de Betafo, tels un bloc opératoire, une maternité, un boulodrome et un grand marché aux normes pour la vente des produits agricoles des paysans, figurent également dans le projet présidentiel pour le district de Betafo. La population attend avec impatience la réalisation de ces projets qui ont toujours fait le sujet de promesses des politiciens à chaque période électorale.