Assassinat – Les auteurs du meurtre d’une jeune fille en liberté

Rebondissement dans l’affaire Tinah, la jeune fille de 23 ans, tuée à Toliara en 2017. Les auteurs du crime emprisonnés à Ejeda se sont échappés et une autre complice libérée.

La mère de la défunte est exaspérée. Heritianjanahary Christine Johane, Tinah pour ses proches, a été assassinée par balles dans une voiture le 5 décembre 2017 en plein centre de Toliara. Les trois auteurs du crime ont été traduits en justice à Toliara et ont écopé d’un emprisonnement à perpétuité pour les deux principaux auteurs de l’assassinat et vingt ans de travaux forcés pour une autre personne, une complice, le 3 août 2018. Les deux principaux auteurs ont été emprisonnés à Tsiafahy en décembre 2018 puis détenus à la prison de Vohintany Ejeda le 5 avril 2019.

« La loi souligne que les prisonniers d’une maison de force ne peuvent être mutés dans une prison de catégorie moins importante. Mais les assassins de ma fille ont tout de même été transférés à Ejeda où la prison n’a même pas de clôture. En mai 2019, ils devaient être renvoyés encore une fois à Tsiafahy. Mais incroyablement, ils se sont échappés des mains des agents pénitentiaires censés les accompagner vers la capitale », explique la mère de Tinah, Espérance Monique Andrianomenjanahary. « Comment se fait-il que jusqu’à maintenant, on n’entend pas le moindre avis de recherche dans les bureaux de police ou de gendarmerie. L’un d’eux se pavanerait à Ejeda », continue la mère de famille.

Justice

Lundi dernier, la troisième complice, vingt ans de travaux forcés est sortie de la prison de Toliara. La goutte qui a fait déborder le vase pour la famille de Tinah. Elle fait appel au président de la République pour considérer particulièrement le cas. « Y-a-t-il encore de la justice dans le pays ? Nous n’avons plus que vous monsieur le Président et je m’adresse également à votre épouse, qui me comprend sûrement en tant que mère de famille », sollicite-telle le couple présidentiel. Pour une affaire de dettes de six cent millions ariary, deux businessmen ne s’étaient pas entendus, amenant l’un à tuer l’autre. La jeune fille de 23 ans se trouvant dans la voiture cette nuit-là, témoin gênant de l’affaire, a été alors tuée de façon tragique. Les enquêtes menées sur ce meurtre ont pu aboutir dans la mesure où des caméras de surveillance se trouvaient heureusement non loin de la scène de crime pour tout prouver. Mais fort malheureusement, les auteurs ne sont pas aujourd’hui, derrière les barreaux.