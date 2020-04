Antsiranana – Reprise des cours dans les écoles

Suivant la déclaration du Président Andry Rajoelina dimanche dernier, la reprise des cours est effective dans la capitale du Nord, mercredi, malgré le manque de préparation et l’absence des kits sanitaires à cause de la panne d’ un camion les transportant depuis capitale. Huit mille sept cents élèves, des écoles privées et publiques, sont concernés par ce retour en classe.

Cependant, la crainte d’une contagion se lisait sur le visage de quelques lycéens. Selon les indiscrétions, quelques parents n’auraient pas souhaité que leur enfant reprenne le chemin de l’école. « Si on devait reprendre les cours, il faudrait pouvoir s’assurer que les établissements scolaires soient désinfectés, que l’on dispose de masques, du gel hydroalcoolique, le respect de la distanciation sociale, ce qui veut dire qu’on ne peut pas mettre plus de trente élèves dans la même salle », a émis un groupe des parents ayant assisté de loin cette rentrée scolaire. Ils ont aussi attendu de plus amples éclaircissements sur la tisane Covid-Organics.

Avant le début des cours, les élèves du lycée mixte, comme ceux des autres établissements de la ville d’Antsiranana, ont nettoyé ensemble leurs salles de classe respectives, notamment sans être désinfectées. « Mes amis, mes enseignants et l’école m’ont manqué, et aujourd’hui ce sont de grandes retrouvailles entre nous », a affirmé Rachid, un lycéen de la Terminale.

Certes, c’était vers midi que le matériel de prévention est arrivé sur les lieux, mais apparemment le lavage des mains avec du savon a été exigé à l’entrée des écoles. Il en est de même pour le respect de la distanciation, avec un élève par table banc. De fait, lors de cette première journée de reprise des cours, sept cent quatre lycéens ont bénéficié des cache-bouches. La distribution s’est effectuée en présence du Préfet d’Antsiranana et des deux députés élus dans la ville. Face à l’inquiétude des parents, ces derniers les ont rassurés sur les mesures de prévention prises.