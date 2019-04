Musique – Nosy Be Jazz Festival cartonne

Le Nosy Be Jazz Festival 2019 a offert un plaisir à trois dimensions. Le jazz, la mode et la gastronomie ont fait la recette du succès de sa troisième édition.

Ile en fête. L’archipel de Nosy Be s’est plongé dans une ambiance euphorique pendant quatre jours durant la 3è édition de Nosy Be Jazz Festival. Du 19 au 22 avril, carnaval, stands d’exposition culinaire, concerts de jazz et défilés de mode ont rythmé les festivaliers qui ont profité pleinement d’une expérience des sens unique en son genre.

Côté musique, Nosy Be Jazz Festival a fait fort, cette année. Pas moins de vingt musiciens de dix nationalités se sont relayés sur dix scènes disséminées dans différents endroits époustouflants les uns des autres. Et ils se sont faits un grand plaisir de surprendre par l’intensité de leur prestation, à chaque occasion. Et il y en avait pour tous les goûts. Allant de l’expérimental salegy-jazz, que Jaojoby, entouré de son fils et une armada de jeunes musiciens bourrés de talent, a ébloui l’assistance, jusqu’au jazz décliné sous plusieurs formes, à l’image de Joël Rabesolo, de Monika Njava & Island jazz, de United Swingtett, ou le Jazz club du CGM, pour ne citer qu’eux. La liste est longue et chacune des prestations reste mémorable devant un public hétéroclite venu en masse.

Chaque morceau interprété a accompagné les délicieuses saveurs des plats concoctés avec finesse par des vrais passionnés d’art culinaire. Et la beauté des œuvres de trois stylistes Jaomatana, Ma Randrianalidera et Jordan Rabemanjara a accentué ce moment de pur bonheur. Toutes les places ont été vendues d’avance pour certains programmes. La satisfaction a été palpable aussi bien côté scène que côté public. « C’est à la fois un moment pour s’exprimer librement en matière de musique et on a fait aussi de belles rencontres entre artistes et les mélomanes. C’est un grand privilège de faire partie de cette belle aventure », constate Aina Cook. « Je me suis réjouie en assistant à la plupart du programme de ce festival qui m’a enchantée sous toutes ses formes. Les artistes ont été excellents. Les créateurs de mode m’ont fait rêver. Et c’était aussi une occasion de faire un voyage culinaire intéressant. Seulement, l’assistance a été composée d’étrangers et des gens des Hauts plateaux », ressent Hyana, une femme de Nosy Be.

Talents émergents

« Le festival commence à prendre du poids et surtout à avoir cette dimension internationale. Nous avons pu avoir le jumelage avec le Bari in Jazz en Italie et le patronage de deux ministères. C’était une belle expérience pour tout le monde », avoue Niry Ravelojaona, à la tête de l’organisation.

Le Nosy Be Jazz Festival a été l’occasion de voir des talents émerger à travers les différents concours. Harty Andriambelo et Liva­nantenaina Rakoto David ont remporté le Nosy Be Jazz Contest. Ils vont se produire au Bari in Jazz en Italie au mois de juin. Henintsoa a occupé la première place du concours de jeunes chefs dans le cadre du Salon de la gastronomie « Haify Mampihavana », et Célestine Françoise Tsiba a triomphé sur sa recette de plats traditionnels.