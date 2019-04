Meurtre à Ihosy – Des mutins réclament la loi du talion

Un meurtre commis lundi minuit a dégénéré, à Ihosy. Des émeutiers ont cherché à venger la victime et à tuer l’auteur aussitôt transféré à Fianarantsoa.

Au bord de « Maroan-tsetra 2 ». La brigade régionale de la sécurité publique (BRSP) d’Ihorombe, à Ihosy, a été le théâtre d’une scène chaotique, hier. Aux environs de 10h, une foule rouge de colère y est venue réclamer un homme de 22 ans, meurtrier, pour répondre de ses actes. La foule a voulu lui appliquer une vindicte populaire.

Ce jeune homme n’était pourtant plus à la police à ce moment-là. Il a été conduit en prison et transféré à Fianarantsoa après sa comparution immédiate au Parquet. « Nous avons rapidement terminé son procès-verbal puisque la tension s’aggravait déjà. Même l’acte de décès du défunt, complément de la procédure judiciaire, n’a pu être joint au dossier transféré au Parquet », précise le chef du commissariat de la sécurité publique (CSP), joint par téléphone vers 13h 30.

Excédée, la famille de la victime a enlevé, dans la nuit, les parents de l’assassin et les a séquestrés dans un endroit. Ces derniers ont appelé la police pour qu’elle intervienne vers 1h du matin. Puis, ils ont été relâchés. Au lever du jour, à 5h, la police a arrêté l’auteur du crime.

En apprenant cette nouvelle, une troupe de rebelles s’est instantanément formée. En possession de briques, pierres et lances, elle a, cette fois-ci, été difficile à calmer. Du coup, les hommes du CSP, appuyés par la gendarmerie, ont eu recours aux tirs en l’air afin de la disperser et de l’empêcher de faire des dégâts. Les locaux de la Paositra Malagasy et une banque se trouvent à côté de la BRSP.

Œil pour œil

Les forces de l’ordre ont finalement pu persuader des notables après que l’organe mixte de conception (OMC) est entré en scène. Les parents de ces jeunes dissidents et les proches de la victime ont été sensibilisés sur le fait qu’il n’est pas question d’opter pour la loi du talion qui est « œil pour œil, dent pour dent ».

Dans l’après-midi, le calme semble être revenu dans la ville d’Ihosy. Les centaines d’individus attroupés ont presque renoncé à leurs idées et ont regagné leur domicile. De leur côté, les forces de l’ordre se sont toujours mises en garde contre certains profiteurs. « En tout cas, les négociations se sont déroulées sans incident », assurent les autorités locales.

« Le tueur et la victime étaient ensemble à la libation. Tout à coup et pour une raison encore floue, l’un a planté un objet pointu sur l’autre avant de s’enfuir. Le blessé amené à l’hôpital a succombé, certainement à cause des effusions de sang », raconte un habitant d’Ihosy.